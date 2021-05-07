В матче регулярного сезона НХЛ «Бостон» будет принимать «Рейнджерс». Матч пройдет в «ТД Гарден» 7 мая. Начало встречи — в 02:00 мск. «Бостон» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бостон»

Бостонский клуб провел в регулярном чемпионате 52 встречи, в которых насобирал 69 баллов. В рейтинге Восточного дивизиона он поднялся на третье место.

С 14 по 23 апреля «Бостон» выдал серию из шести победных поединков, которая неожиданно обломалась 24 числа прошлого месяца. Тогда «медведи» проиграли «Баффало» (4:6).

После дуэли с аутсайдером Восточного дивизиона подопечные Брюса Кэссиди минимально уступили и «Питтсбургу» (0:1), но позже они взяли у «пингвинов» реванш (3:1).

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В следующих матчах «Бостон» дважды проехался по «Баффало» (5:2; 6:2) и разгромил «Нью-Джерси» (3:0). А еще в одной встрече с «Девилз» «Брюинз» оказались слабее (3:4 ОТ).

«Рейнджерс»

Хоккеисты с Манхэттена провели в «регулярке» 54 встречи и заработали в них 58 очков. В зачете Восточного дивизиона они замыкают пятерку лидеров.

23 апреля «Рейнджерс» в «Мэдисон Сквер Гарден» проиграли «Филадельфии» (2:3), после чего «синерубашечники» смогли разгромить «Флайерз» во втором стыковом матче (4:1).

Следующим соперником «Рейнджерс» был «Баффало». В противостоянии с «Сэйбрз» подопечные Дэвида Куинна выглядели уверенно на своем льду (6:3; 3:1).

Четыре последних встречи «Рейнджерс» слили. Дважды в этом периоде они уступили «Айлендерс» (0:4; 0:3), а еще в паре матчей «рейнджеры» оказались слабее «Вашингтона» (3:6; 2:4).

Прогноз

Победа «Бостона» оценивается в 1.85, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.44, а на победу «Рейнджерс» — 3.84.

В конце сезона «рейнджеры» отчаянно пытались навязать борьбу «Бостону» за место в четверке Восточного дивизиона, но провалили много матчей и остались без плей-офф.

Сейчас «Рейнджерс» просто доигрывают сезон, терпят поражения и пропускают минимум 3 гола в каждом поединке. С подавленным соперником «Брюинз» дома разберутся. Наши прогноз и ставка — победа «Бостона» за 1.85.