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    Как «Вашингтон» встретит дома ребят из Нью-Йорка?

    «Вашингтон» — «Айлендерс». Прогноз и ставка (к. 1.75) на хоккейный матч НХЛ 28 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Айлендерс»
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    Евгений Кузнецов в игре с «Айлендерс»
    В матче регулярного сезона НХЛ «Вашингтон» будет принимать «Айлендерс». Матч пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 28 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Вашингтон» — «Айлендерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 28 Апреля 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 4.00
  • 2
  • 2.70
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    «Вашингтон»

    Команда, представляющая столицу Штатов, провела в регулярном первенстве 48 матчей и набрала в них 66 очков. В таблице Восточного дивизиона она находится на втором месте.

    С 10 по 14 апреля «Вашингтон» провел небольшую серию из трех побед. За это время «Кэпс» успели обыграть «Баффало» (4:3), разбить «Бостон» (8:1) и «Филадельфию» (6:1).

    А затем подопечные Питера Лавиолетта впервые за довольно продолжительный отрезок уступили дома. На своем льду они крупно слились «Баффало» (2:5).

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    Позже «Вашингтон» разнес «Филадельфию» (6:3) и с таким же счетом проиграл «Бостону» (3:6). В паре последних матчей «Кэпс» были сильнее «Айлендерс» (1:0 Б; 6:3).

    «Айлендерс»

    Нью-Йоркские хоккеисты в текущем сезоне успели выйти на лед 48 раз. Набрав 63 балла, они оказались на третьем месте в турнирной таблице Восточного дивизиона.

    В последнее время «Айлендерс» часто терпят неудачи. В своих шести предыдущих встречах «островитяне» четырежды проиграли. Дважды в «ТД Гарден» «Айлс» влетели «Бостону» (1:4; 0:3).

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    • После неудачного выезда в Массачусетс «Айлендерс» встретились с «Филадельфией» в «Веллс Фарго Центре». Непростую игру с «Флайерз» команда Барри Троца затащила в овертайме (1:0 ОТ).

    Затем состоялось очередное дерби Нью-Йорка, в котором «островитяне» разнесли «Рейнджерс» (6:1). В двух последних играх «Айлендерс» не справились с «Вашингтоном» (0:1 Б; 3:6).

    Прогноз

    Победа «Вашингтона» оценивается в 2.31, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.38, а на победу «Айлендерс» — 2.74.

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    Во второй половине этого месяца «Айлендерс» ощутимо подсели, в то время как «Вашингтон» чувствует себя увереннее, хотя иногда и мог слиться аутсайдерам.

    Недавно «Кэпс» подвинули с первого места ребята из Питтсбурга. Разумеется, особого турнирного значения такое изменение не имеет, но вернуть лидерство столичный клуб хотел бы. Наши прогноз и ставка — победа «Вашингтона» в матче за 1.75.

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