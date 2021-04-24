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    Еще одна игра «Питтсбурга» и «Джерси» будет голевой?

    «Питтсбург» — «Нью-Джерси». Прогноз и ставка (к. 1.69) на хоккейный матч НХЛ 24 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Питтсбург» — «Нью-Джерси»
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    Каспери Капанен
    В матче регулярного сезона НХЛ «Питтсбург» будет принимать «Нью-Джерси». Матч пройдет на «PPG Paints-арене» 24 апреля. Начало встречи — в 19:30 мск. «Питтсбург» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 24 Апреля 2021 года
    Питтсбург
  • Питтсбург
    •  Питтсбург 19:30 Нью-Джерси Нью-Джерси
  • НХЛ
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    Коэффициенты на матч
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  • 4.40
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  • 4.50
  • Ставка!
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    «Питтсбург»

    Команда из Пенсильвании в турнирной таблице Восточного дивизиона занимает второе место. В 47 матчах регулярного чемпионата ей удалось набрать 63 очка.

    После неудачной игры с «Рейнджерс» 7 апреля, в которой «Питтсбург» получил полную сетку голов (4:8), «пингвины» одержали три победы подряд, забрасывая 5+ шайб своим соперникам.

    Отомстили «Пенс» «рейнджерам» (5:2), после чего легко разобрались с «Нью-Джерси» (6:4; 5:2). А прервалась и без того короткая серия в поединке с «Филадельфией» 16 апреля (1:2 Б).

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    Затем подопечные Майка Салливана победили (3:2) и проиграли «Баффало» (2:4). В паре последних матчей «Питтсбург» оказался сильнее «Нью-Джерси» (7:6; 5:1).

    «Нью-Джерси»

    Хоккейная команда из Ньюарка заработала 36 очков в 46 играх регулярного первенства. А в таблице Восточного дивизиона она находится на седьмой позиции.

    Последняя победа «Нью-Джерси» была зафиксирована 9 апреля, когда «дьяволы» уверенно разобрались с «Баффало». Но в восьми следующих встречах «Девс» только проигрывают.

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    • Черная полоса стартовала для коллектива Линди Раффа двумя домашними поединками с «Питтсбургом», которые закончились крупными поражениями (4:6; 2:5).

    Позже в четырех матчах кряду «Нью-Джерси» был слабее «Рейнджерс» (0:3; 0:4; 3:6; 3:5). А в паре крайних поединков «Девилз» снова уступили «Питтсбургу» (6:7; 1:5).

    Прогноз

    Победа «Питтсбурга» оценивается в 1.68, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.78, а на победу «Нью-Джерси» — 4.54.

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    Четыре последних матча между «Пенс» и «Джерси» запомнились большим количеством голов. В них соперники забрасывали минимум 6 шайб.

    Не должно быть никаких сюрпризов с результативностью и в грядущем поединке. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 с коэффициентом 1.69.

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