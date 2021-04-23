В матче регулярного сезона НХЛ «Питтсбург» будет принимать «Нью-Джерси». Матч пройдет на «PPG Paints-арене» 23 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Питтсбург» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Питтсбург»

Команда из Пенсильвании занимает третье место в турнирной таблице Восточного дивизиона. В 46 играх в рамках регулярного первенства ей удалось набрать 61 балл.

3 апреля «Питтсбург» провел вторую встречу с «Бостоном» кряду. Соперники в «ТД Гарден» устроили голевую зарубу, в которой «пингвины» уступили (5:7). На этом прервалась победная серия «Пенс» из пяти матчей.

А в следующем поединке коллектив Майка Салливана слился «Рейнджерс» (4:8). Затем «Питтсбург» выдал небольшой победный отрезок, в ходе которого он раскатал «Рейнджерс» (5:2) и «Джерси» (6:4; 5:2).

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16 апреля состоялась битва за Пенсильванию, в которой «пингвины» оказались слабее (1:2 Б). Позже «Питтсбург» победил (3:2) и проиграл «Баффало» (4:2), а также одержал верх над «Нью-Джерси» (7:6).

«Нью-Джерси»

Хоккейный клуб из Ньюарка в рейтинге Восточного дивизиона занимает седьмую позицию. В 45 поединках «регулярки» ему удалось заработать 34 очка.

На данном этапе сезона «Нью-Джерси» переживает не лучшие времена. Последний раз команда могла похвастаться победой 9 апреля, когда в гостях она прибила «Баффало» (6:3).

После той встречи «дьяволы» провели еще семь матчей. Подопечные Линди Раффа проиграли в каждом поединке в основное время. Серьезные потери начались с противостояния с «Питтсбургом» (4:6; 2:5).

Соперником «Нью-Джерси» в четырех следующих играх были «Рейнджерс», которым «Девилз» также уступили (0:3; 0:4; 3:6; 3:5). В недавнем же матче «Девс» не справились с «Питтсбургом» (6:7).

Прогноз

Победа «Питтсбурга» оценивается в 1.65, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.10, а на победу «Нью-Джерси» — 4.46.

Предыдущая игра на «PPG Paints-арене» была действительно драматичной. К третьему периоду «Пенс» вели в счете разгромно — 6:0. Но в финальной двадцатиминутке «Джерси» сумел забить 6 голов.

Команда Линди Раффа могла оформить крутой камбэк, если бы не шайба Кросби, заброшенная на 11-й минуте третьего периода.

После такой зарубы коллектив Салливана начнет сильнее уважать соперника и не позволит повторить подобную историю в предстоящей игре. Наши прогноз и ставка — победа «Питтсбурга» с форой -1 за 1.76.