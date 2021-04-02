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    Как ЦСКА начнет серию у себя дома?

    ЦСКА — СКА. Прогноз и ставка (к. 1.64) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 2 апреля 2021 года

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    Максим Мамин
    В матче финала «Запада» ЦСКА будет принимать СКА. Матч пройдет на «ЦСКА Арене» 2 апреля. Начало встречи — в 19:30 мск. ЦСКА — СКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    •  ЦСКА 19:30 СКА СКА
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    ЦСКА

    «Армейский клуб» из Москвы в регулярном чемпионате заработал 91 очко и оказался лидером Западной конференции. Первым соперником красно-синих в плей-офф был «Спартак».

    В четвертьфинале «Запада» ЦСКА легко разобрался с командой Знарка, добыв четыре победы подряд (1:0 ОТ; 5:1; 3:0; 3:1). А 1/2 финала «армейцы» начали с поражения от «Локомотива» (0:2).

    В паре следующих матчей ребята Игоря Никитина взяли над «Локо» верх (4:1; 2:1), но 23 марта столичный клуб снова оказался слабее соперников из Ярославля (0:3).

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    В пятом поединке, который прошел в Москве, ЦСКА снова победил (3:2), а затем «Локомотив» в очередной раз восстановил паритет (2:1 ОТ). В седьмом поединке серии «армейцы» выиграли всухую (2:0).

    СКА

    Питерский коллектив в 60 встречах регулярного чемпионата заработал 82 очка, благодаря чему он оказался вторым в турнирной таблице Западной конференции.

    На стадии 1/4 финала «Запада» СКА сразился с «Динамо» Минск. В трех первых матчах «армейцы» победили (4:2; 6:4; 4:3 ОТ). Но закончить серию всухую помешало поражение 8 марта (1:2).

    Решающая дуэль с Белорусским коллективом состоялась 10 числа текущего месяца. В «Ледовом дворце» хозяева добыли нужный результат в овертайме (4:3 ОТ).

    Полуфинал конференции начался для СКА с поражения от «Динамо» Москва (1:4). Однако в четырех других поединках против столичного клуба команда Валерия Брагина победила (1:0; 3:2 ОТ; 3:1; 4:0).

    Прогноз

    Победа ЦСКА оценивается в 2.04, ничья — в 3.90, а на победу СКА букмекеры дают коэффициент 3.56.

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    В регулярном чемпионате состоялись четыре армейских дерби. В трех поединках победителем оказался московский коллектив.

    В трех матчах из четырех команда Никитина забрасывала в сетку СКА 3 шайбы. Поэтому и финал «Запада», который начнется для красно-синих в родных стенах, столичные ребята проведут уверенно. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал ЦСКА больше 2 за 1.64.

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