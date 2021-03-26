В матче регулярного сезона НХЛ «Питтсбург» будет принимать «Баффало». Матч пройдет на «PPG Paints-арене» 25 марта. Начало встречи — в 03:00 мск «Питтсбург» — «Баффало»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Питтсбург»

В 32 матчах регулярного сезона команде из Пенсильвании удалось заработать 40 очков. В турнирной таблице Восточного дивизиона она идет в топ-3.

С 6 по 16 марта «Питтсбург» провел крутую серию из шести побед в основное время. Началась она с домашних поединков против «Филадельфии» (4:3) и «Рейнджерс» (5:1; 4:2).

Затем на выезде команда Майка Салливана сыграла как раз с «Баффало» и дважды разгромила «Себс» (5:2; 3:0). Позже была победа над «Бостоном» (4:1), после которой «Пенс» уступили тому же «Бостону» (1:2), прервав отрезок без потерь.

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В трех следующих матчах «пингвины» зарубились с «Нью-Джерси». Во встречах с «Девс» они дважды проиграли (2:3; 1:2 ОТ) и победили (3:1).

«Баффало»

Команда из Буффало провела 30 матчей в чемпионате и заработала в них всего 16 очков. С такими ужасными показателями она застряла на дне дивизиона.

С результатами у «Баффало» сейчас беда. Вот уже 14 поединков кряду «мечи» только проигрывают. Успел этот коллектив пересечься и с «Питтсбургом».

Матчи против «пингвинов» состоялись 12 и 14 марта. В обоих встречах «Себс» проиграли крупно (2:5; 0:3). Затем команда уступила «Вашингтону» (0:6) и «Нью-Джерси» (2:3).

Игра с «Джерси» была последней каплей. Тренера Ральфа Крюгера отправили в отставку, а на его место назначили Дона Гранато, с которым «Баффало» успел проиграть «Бостону» (1:4) и «Рейнджерс» (1:4).

Прогноз

Победа «Питтсбурга» оценивается в 1.67, ничья — в 5.05, а на победу «Баффало» букмекеры дают коэффициент 4.38.

На «PPG Paints-арене» между собой сыграют клубы со второй лучшей атакой и второй худшей обороной дивизиона.

Разумеется, при всех проблемах «Баффало» будет трудно претендовать на очки в гостевой игре с «пингвинами», которые не собираются сдавать «Бостону» третье место в таблице. Наши прогноз и ставка — победа «Питтсбурга» за 1.67.