НХЛ. «Рейнджерс» выиграли у «Баффало», Панарин набрал три очка, «Вегас» разгромил «Сент-Луис»

«Филадельфия» — «Айлендерс» 1:2 ОТ

Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин был признан первой звездой матча. Российский вратарь отразил 36 из 37 бросков по своим воротам. Эта победа стала для него восьмой кряду.

Сорокин продолжает обновлять клубный рекорд по победам подряд для вратарей-новичков. Также он установил новый рекорд по продолжительности победной серии для вратарей-новичков из России. В прошлом сезоне у Ильи Самсонова («Вашингтон») и Игоря Шестеркина («Рейнджерс») в активе было по 7 побед.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Айлендерс» — 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1) Голы: Линдблом — 5 (Жиру, Ворачек), 32:03 — 1:0. Вальстрем — 8 (Пелек, Пажо), 44:06 — 1:1. Бовилье — 4 (Пажо), 63:41 — 1:2Вратари: Эллиотт — СорокинШтраф: 2 — 4Броски: 37 (12+14+11+0) — 20 (4+6+6+4)

«Филадельфия» — «Айлендерс»

«Рейнджерс» — «Баффало» 5:3

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин стал автором ассистентского хет-трика. В 20-ти матчах текущего сезона он набрал 28 (8+20) очков.

«Баффало» проиграл 14-й матч подряд и повторил антирекорд НХЛ со времени введения буллитов.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Баффало» — 5:3 (0:0, 3:1, 2:2) Голы: Асплунд — 2 (Шиэн, Олофссон), 23:52 — 0:1. Какко — 3 (Панарин), 27:13 — 1:1. Крайдер — 15 (бол., Панарин, Фокс), 30:39 — 2:1. Фокс — 3 (Зибанежад, Бучневич), 38:18 — 3:1. Козенс — 4 (Райнхарт), 41:09 — 3:2. Скиннер — 3 (Монтур), 44:22 — 3:3. Крайдер — 16 (бол., Строум, Фокс), 45:47 — 4:3. Какко — 4 (п.в., Панарин, Строум), 59:02 — 5:3Вратари: Кинкейд — Хаттон (Токарски, 2:53, 58:40 — 59:02, 59:38)Штраф: 6 — 8Броски: 40 (10+17+13) — 19 (5+8+6)

«Рейнджерс» — «Баффало»

«Коламбус» — «Каролина» 0:3

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Каролина» — 0:3 (0:1, 0:2, 0:0) Голы: Шей — 1 (Ахо, Фаст), 9:13 — 0:1. Фаст — 4 (Пеши, Стаал), 26:39 — 0:2. Нечас — 6 (Ахо, Хэмилтон), 28:58 — 0:3Вратари: Корписало — НедельковичШтраф: 4 — 6Броски: 19 (5+7+7) — 28 (11+12+5)

«Коламбус» — «Каролина»

«Оттава» — «Калгари» 2:1

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Калгари» — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) Голы: Дзингел — 7 (Уотсон, Райлли), 10:23 — 1:0. Годро — 13 (Лучич, Нестеров), 54:54 — 1:1. Тирни — 4 (Райлли, Батерсон), 57:24 — 2:1Вратари: Густавссон — Маркстрем (57:54 — 58:54, 59:03)Штраф: 2— 4Броски: 23 (12+4+7) — 36 (13+13+10)

«Оттава» — «Калгари»

«Миннесота» — «Анахайм» 2:1

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов впервые в сезоне не набрал очков в трех матчах подряд при общей полезности «-6». В 30-ти матчах россиянин набрал 25 (10+15) очков. Капризов продолжает лидировать в гонке бомбардиров среди новичков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Анахайм» — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) Голы: Терри — 6, 25:17 — 0:1. Сутер — 1 (бол., Хартман, Сперджен), 36:21 — 1:1. Бьюгстад — 5 (Соуси, Штурм), 43:42 — 2:1Вратари: Тэлбот — Миллер (58:43)Штраф: 6 — 6Броски: 23 (5+11+7) — 25 (10+6+9)

«Миннесота» — «Анахайм»

«Аризона» — «Колорадо» 1:5

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин поучаствовал в разгроме «Аризоны», став автором двух результативных передач. В последних пяти матчах он набрал 5 (1+4) очков при показателе полезности «+6».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Аризона» — «Колорадо» — 1:5 (0:2, 0:1, 1:2) Голы: Белльмар — 3 (Колверт, Комфер), 14:22 — 0:1. Рантанен — 18 (Маккиннон, Ландескуг), 15:28 — 0:2. Кадри — 10 (Бураковски, Макдональд), 31:44 — 0:3. Экман-Ларссон — 1 (бол., Кессел, Питлик), 56:19 — 1:3. Донской — 9 (п.в., Джост, Ничушкин), 57:28 — 1:4. Донской — 10 (Ничушкин, Джост), 59:49 — 1:5Вратари: Раанта (56:50 — 57:28) — ГрубауэрШтраф: 6 — 4Броски: 25 (4+9+12) — 35 (8+21+6)

«Аризона» — «Колорадо»

«Вегас» — «Сент-Луис» 5:1

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко прервал серию из трех матчей без набранных очков. Российский хоккеист отметился результативной передачей в эпизоде с единственным голом своей команды. Безголевая серия Тарасенко составляет пять матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вегас» — «Сент-Луис» — 5:1 (1:0, 0:1, 4:0) Голы: Маршессо — 9 (Карлссон), 8:41 — 1:0. Данн — 5 (Тарасенко, Шворц), 26:42 — 1:1. Стоун — 11 (Холден, Стивенсон), 41:20 — 2:1. Колесар — 1 (Хэг), 51:19 — 3:1. Карлссон — 8 (бол., Стоун, Маршессо), 54:56 — 4:1. Стоун — 12 (бол., Теодор, Карлссон), 58:08 — 5:1Вратари: Ленер — БиннингтонШтраф: 4 — 6Броски: 35 (14+6+15) — 16 (6+7+3)

«Вегас» — «Сент-Луис»

«Ванкувер» — «Виннипег» 0:4

НХЛ. Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Виннипег» — 0:4 (0:1, 0:0, 0:3) Голы: Уилер — 9, 9:41 — 0:1. Лаури — 6 (Эпплтон), 42:07 — 0:2. Лаури — 7 (Копп, Моррисси), 48:42 — 0:3. Штястны — 10 (Шайфли), 57:00 — 0:4Вратари: Демко — ХеллибакШтраф: 2 — 2Броски: 22 (9+6+7) — 29 (11+11+7)

«Ванкувер» — «Виннипег»

«Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес» 2:1

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес» — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) Голы: Кутюр — 14 (Лабанк, Кейн), 8:22 — 1:0. Рой — 1 (Вагнер, Виларди), 37:31 — 1:1. Донато — 5 (Леонард, Кныжов), 43:48 — 2:1Вратари: Джонс — Куик (58:16)Штраф: 15 — 9Броски: 23 (11+8+4) — 42 (14+13+15)