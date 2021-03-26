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    «Авангард» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставка (к. 1.63) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 26 марта 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Авангард Прогнозы на Металлург Мг
    Прогноз и ставки на «Авангард» — «Металлург» Мг
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    Алексей Береглазов
    В пятом матче 1/2 финала «Востока» «Авангард» будет принимать «Металлург» Мг. Матч пройдет на арене «Балашиха» 26 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. «Авангард» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 26 Марта 2021 года
    Авангард
  • Омск
    •  Авангард 19:30 Металлург Мг Металлург Мг
  • Магнитогорск
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.10
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 3.10
  • Ставка!
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    «Авангард»

    В регулярном чемпионате омский клуб набрал 84 очка и занял второе место в таблице Восточного дивизиона. А в плей-офф команда встретилась с «Автомобилистом».

    Первые две игры серии, которые состоялись в Балашихе, «Авангард» обернул в свою пользу (3:0; 4:3), после чего «ястребы» потерпели поражение на «Уралец-Арене» (1:2).

    Еще в одном матче в Екатеринбурге команда Боба Хартли оказалась сильнее в дополнительное время (4:3 ОТ), а в решающей встрече омичи спокойно хлопнули соперников (3:1).

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    В полуфинале конференции «Авангард» противостоит «Магнитке». В первом поединке ребята Хартли крупно проиграли (2:5), далее добыли парочку побед (2:1; 3:0), а в четвертой зарубе они оказались разбиты (1:7).

    «Металлург» Мг

    Магнитогорцы в «регулярке» финишировали в топ-3 Восточной конференции с 81 баллом в запасе. А в 1/4 финала «Востока» они провели 6 матчей против «Барыса».

    В дебютной плей-офф встрече «Металлург» Мг сделал красивый камбэк (7:4) и повел в общем зачете, после чего «лисы» потерпели поражение (1:2 ОТ).

    В Казахстане команда Ильи Воробьева также по разу победила (2:1) и проиграла (2:4). А в двух последних матчах четвертьфинала «сталевары» были убедительнее (5:1; 5:3).

    В 1/2 финала «Востока» «Магнитка» хлопнула «Авангард» в первой игре (5:2). В следующих встречах «лисы» оказались слабее (1:2 ОТ; 0:3). Но в недавнем поединке магнитогорцы раздавили омичей (7:1) и сравнялись в серии.

    Прогноз

    Победа «Авангарда» оценивается в 2.21, ничья — в 3.90, а на победу «Металлурга» Мг букмекеры дают коэффициент 3.03.

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    В полуфинале эти команды действуют совершенно непредсказуемо и демонстрируют при этом разную результативность.

    Но встречи в Балашихе чаще получаются веселыми. В четырех матчах из шести последних на этой арене соперники забивали 6+ голов. Поэтому хотелось бы увидеть очередной яркий матч и в ходе противостояния в 1/2. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4 за 1.63.

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    Прогноз и ставка на матч «Авангард» — «Металлург» Мг 26.03.2021 в 19:30. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.63.
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