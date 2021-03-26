В пятом матче 1/2 финала «Востока» «Авангард» будет принимать «Металлург» Мг. Матч пройдет на арене «Балашиха» 26 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. «Авангард» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Авангард»

В регулярном чемпионате омский клуб набрал 84 очка и занял второе место в таблице Восточного дивизиона. А в плей-офф команда встретилась с «Автомобилистом».

Первые две игры серии, которые состоялись в Балашихе, «Авангард» обернул в свою пользу (3:0; 4:3), после чего «ястребы» потерпели поражение на «Уралец-Арене» (1:2).

Еще в одном матче в Екатеринбурге команда Боба Хартли оказалась сильнее в дополнительное время (4:3 ОТ), а в решающей встрече омичи спокойно хлопнули соперников (3:1).

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В полуфинале конференции «Авангард» противостоит «Магнитке». В первом поединке ребята Хартли крупно проиграли (2:5), далее добыли парочку побед (2:1; 3:0), а в четвертой зарубе они оказались разбиты (1:7).

«Металлург» Мг

Магнитогорцы в «регулярке» финишировали в топ-3 Восточной конференции с 81 баллом в запасе. А в 1/4 финала «Востока» они провели 6 матчей против «Барыса».

В дебютной плей-офф встрече «Металлург» Мг сделал красивый камбэк (7:4) и повел в общем зачете, после чего «лисы» потерпели поражение (1:2 ОТ).

В Казахстане команда Ильи Воробьева также по разу победила (2:1) и проиграла (2:4). А в двух последних матчах четвертьфинала «сталевары» были убедительнее (5:1; 5:3).

В 1/2 финала «Востока» «Магнитка» хлопнула «Авангард» в первой игре (5:2). В следующих встречах «лисы» оказались слабее (1:2 ОТ; 0:3). Но в недавнем поединке магнитогорцы раздавили омичей (7:1) и сравнялись в серии.

Прогноз

Победа «Авангарда» оценивается в 2.21, ничья — в 3.90, а на победу «Металлурга» Мг букмекеры дают коэффициент 3.03.

В полуфинале эти команды действуют совершенно непредсказуемо и демонстрируют при этом разную результативность.

Но встречи в Балашихе чаще получаются веселыми. В четырех матчах из шести последних на этой арене соперники забивали 6+ голов. Поэтому хотелось бы увидеть очередной яркий матч и в ходе противостояния в 1/2. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4 за 1.63.