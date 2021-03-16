В матче регулярного сезона НХЛ «Флорида» будет принимать «Чикаго». Матч пройдет в «BB&T Центре» 16 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Флорида» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Флорида»

Команда из Санрайза провела в регулярном первенстве 27 матчей и заработала за все это время 40 очков. В рейтинге Центрального дивизиона она замыкает тройку лидеров.

Совсем недавно у «Флориды» были проблемы в двух встречах с «Каролиной». Оба раза «пантеры» дома не смогли справиться с первым клубом дивизиона (3:4 Б; 2:3 ОТ).

Но в паре следующих матчей команда Джоэля Кенневилля одержала верх над «Нэшвиллом» (5:4; 6:2). А затем была еще одна игра с «Каролиной», в которой «коты» уступили (2:4).

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В трех последних встречах «Флорида» шла без поражений. Дважды ребята из Санрайза хлопнули «Коламбус» (4:2; 5:4 ОТ) и раз обыграли «Чикаго» (4:2).

«Чикаго»

Коллектив из Чикаго принял участие в 29 поединках «регулярки» и заработал в них 33 очка. В зачете Центрального дивизиона он находится на четвертом месте.

В марте «Би-хокс» стали играть хуже. Сейчас «Чикаго» чаще проигрывает. В семи весенних встречах команда уступила четырежды. Но 1 числа текущего месяца «дрозды» снесли «Детройт» (7:2).

После матча с «крылышками» команда Джереми Коллитона уступила «Тампе-Бэй» (2:3 ОТ) и хлопнула ту же «Тампу» по буллитам (4:3 Б). А в третьем поединке с «молниями» «Блэкхокс» были разгромлены (3:6).

В паре следующих матчей «Чикаго» встретился с «Далласом». В одном поединке «дрозды» крупно проиграли (1:6), а в другом — добыли победу (2:4). Без набранных баллов «Би-хокс» остались и в дуэли с «Флоридой» (2:4).

Прогноз

Победа «Флориды» в грядущем матче оценивается в 1.98, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.68, а на победу «Чикаго» — 3.26.

Тройка лидеров оторвалась от четвертого «Чикаго» на приличное расстояние в таблице, поскольку в последнее время «дрозды» проседают, особенно в поединках с клубами из топ-3.

В Санрайзе между собой сыграют одни из результативных команд дивизиона, которые в трех очных матчах текущего сезона забивали 6+ голов. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 с коэффициентом 1.70.