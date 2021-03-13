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    «Лос-Анджелес» не испугается защиты «Колорадо»

    «Колорадо» — «Лос-Анджелес». Прогноз и ставка (к. 1.67) на хоккейный матч НХЛ 13 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Колорадо» — «Лос-Анджелес»
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    Дастин Браун
    В матче регулярного сезона НХЛ «Колорадо» будет принимать «Лос-Анджелес». Матч пройдет на «Болл Арене» 13 марта. Начало встречи — в 05:00 мск. «Колорадо» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 13 Марта 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 4.65
  • 2
  • 4.00
  • Ставка!
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    «Колорадо»

    Команда из Денвера провела в регулярном первенстве 24 матча и заработала за все время 30 очков. В турнирной таблице Западного дивизиона она занимает четвертое место.

    В марте «Колорадо» успел сыграть в шести встречах. В половине матчей «Эвс» победили. Но в первой весенней игре они крупно уступили «Сан-Хосе» (2:6).

    Позже «Колорадо» еще раз зарубился с «акулами» и разнес их всухую (4:0). А 6 марта ребята Джареда Беднара дома вырвали победу у «Анахайма» (3:2 ОТ).

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    Далее «Колорадо» не справился с «утками» во втором матче (4:5 ОТ) и уступил «Аризоне» (2:3). Последняя игра против «койотов» закончилась для «Эвс» победой (2:1 ОТ).

    «Лос-Анджелес»

    Калифорнийский клуб принял участие в 25 поединках регулярного чемпионата и насобирал за все время 28 очков. В таблице Западного дивизиона он занимает пятое место.

    В конце зимы «Лос-Анджелес» дважды остался без набранных баллов. В «Эксел Энерджи Центре» «короли» потерпели поражения от «Миннесоты» (1:3; 4:3 ОТ).

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    • Не улучшилась ситуация и в домашних матчах. На своем льду коллектив Тодда Маклеллана проиграл «Аризоне» (2:3) и не справился с «Сент-Луисом» (2:3 ОТ).

    Далее «Лос-Анджелес» взял верх над «Сент-Луисом» во втором матче (4:3 ОТ), после чего проиграл «Анахайму» (5:6 ОТ) и разнес «уток» в следующем поединке (5:1).

    Прогноз

    На победу «Колорадо» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.72, на ничью — 4.88, а на победу «Лос-Анджелеса» — 4.18.

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    В грядущем матче гостям из Калифорнии предстоит повозиться с одной из лучших по надежности защит в дивизионе.

    Но «короли» имеют второй показатель в атаке, что должно сыграть им на руку в дуэли с прямым конкурентом за место в четверке. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Лос-Анджелеса» больше 2 за 1.67.

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