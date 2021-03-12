В матче регулярного сезона НХЛ «Даллас» будет принимать «Чикаго». Матч пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 12 марта. Начало встречи — в 04:30 мск. «Даллас» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Даллас»

Далласский клуб провел в регулярном чемпионате 21 матч и заработал за все время 21 очко. В турнирной таблице Центрального дивизиона он оказался предпоследним.

В конце февраля и начале марта «Даллас» снова очень часто проигрывал. Недавно у «шерифов» была серия из четырех подряд поражений.

Неприятный отрезок начался с потери очков в игре с «Флоридой» (2:3), после чего «звезды» дважды уступили «Тампе» (0:5; 0:2) и влетели «Коламбусу» (2:3).

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Победить же техасцам удалось 7 марта. Тогда команда Рика Боунесса снесла «Коламбус» (5:0). Затем было поражение от «Нэшвилла» (3:4 Б) и избиение «Чикаго» (6:1).

«Чикаго»

Команда из Чикаго провела в регулярном чемпионате 27 матчей и насобирала в них 31 очко. В рейтинге Центрального дивизиона она оказалась четвертой.

Сейчас «Чикаго» играет с переменчивым успехом. Свои победы «дрозды» чередуют ненужными поражениями. Одну из потерь «Би-хокс» пережили в матче с аутсайдером дивизиона — «Детройтом» (3:5).

А в следующем встрече с «крылышками» коллектив Джереми Коллитона без проблем разобрался с оппонентами (7:2). В другом поединке команда влетела «Тампе-Бэй» (2:3 ОТ), после чего она взяла у «молний» реванш (4:3 Б).

В третьем матче с «Тампой» «Чикаго» потерпел поражение (3:6). А затем команда Коллитона крупно уступила «Далласу» в гостевой игре (1:6).

Прогноз

На победу «Далласа» в этом матче букмекеры предлагают поставить за 2.18, ничья оценивается в 4.38, а победа «Чикаго» — в 2.96.

В недавнем поединке «дрозды» были не похожи на самих себя и легко сдались «шерифам». Однако в двух предыдущих очных встречах «Блэкхокс» победили.

В предстоящем матче команда Коллитона возьмет реванш, учитывая ее умение зарабатывать нужный результат после первой провальной игры. Наши прогноз и ставка — победа «Чикаго» или ничья за 1.68.