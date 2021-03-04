В матче регулярного сезона НХЛ «Эдмонтон» будет принимать «Торонто». Матч пройдет в «Роджерс Плейс» 4 марта. Начало встречи — в 04:00 мск. «Эдмонтон» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эдмонтон»

Команда из провинции Альберта, Канада, в зачете Северного дивизиона замыкает тройку лидеров. В 24 играх регулярного сезона ей удалось накопить 28 баллов.

С 18 по 26 февраля «Эдмонтон» сыграл в пяти матчах и победил в каждой встрече в основное время. Серия без потерь стартовала с домашнего поединка с «Виннипегом» (3:2).

Далее команда Дэйва Типпетта дважды разобралась с «Калгари» (2:1; 7:1), а еще в паре матчей она взяла верх над «Ванкувером» (4:3; 3:0).

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Две недавних встречи «Эдмонтон» провел в «Роджерс Плейс» против «Торонто». В обоих матчах «Ойлерз» не смогли забить «листочкам», а сами при этом пропустили много (0:4; 0:3).

«Торонто»

Канадский клуб из провинции Онтарио сыграл в 23 поединках «регулярки», в ходе которых сумел накопить 36 очков. Благодаря этому он уверенно возглавил таблицу Северного дивизиона.

В своих семи недавних матчах «Торонто» добыл 6 побед. В двух домашних встречах кряду «листочки» разобрались с «Оттавой» (2:1; 7:3). А затем в гостях «кабаны» взяли верх над «Монреалем» (5:3).

Единственную за это время осечку подопечные Шелдона Кифа допустили 23 февраля. В родных стенах «Торонто» проиграл «Калгари» (0:3). Но уже в следующем матче хозяева дали ответку «огонькам» (2:1).

Пару недавних встреч «Торонто» провел в Эдмонтоне, где зарубился с представителем топ-3 Северного дивизиона. Но матчи с «Эдмонтоном» оказались для «листьев» легкой прогулкой (4:0; 3:0).

Прогноз

Победа «Эдмонтона» в предстоящем матче оценивается в 2.51, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.36, а на победу «Торонто» — 2.50.

В текущем сезоне эти клубы пересекались уже шесть раз. И только в одном очном поединке команды суммарно забросили больше 6 шайб.

«Торонто», имеющий лучшую оборону в Северном дивизионе, не позволит «Эдмонтону» забить много и в грядущей встрече. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 6.5 с коэффициентом 1.85.