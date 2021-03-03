НХЛ. «Питтсбург» разгромил «Филадельфию», «Даллас» проиграл «Тампе»

«Нью-Джерси» — «Айлендерс» 1:2

«Айлендерс» на выезде обыграли «Нью-Джерси» со счетом 2:1 (0:0, 0:0, 2:1). Голкипер Семен Варламов отразил 28 бросков из 29 и был признан первой звездой матча.

НХЛ Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Айлендерс» — 1:2 (0:0, 0:0, 1:2) Голы: Вальстрем — 4 (Пажо, Ледди), 41:10 — 0:1. Ли — 10 (Грин, Барзал), 47:51 — 0:2. Вуд — 7 (Шарангович, Гусев), 59:46 — 1:2Вратари: Делл (56:03) — ВарламовШтраф: 2-8Броски: 29 (4+16+9) — 20 (8+5+7)

«Айлендерс» занимают второе место в Восточном дивизионе. «Нью-Джерси» располагается на седьмой строчке.

«Нью-Джерси» — «Айлендерс»

«Рейнджерс» — «Баффало» 3:2

«Рейнджерс» на своем льду обыграли «Баффало» со счетом 3:2 (2:1, 1:1, 0:0). Российский нападающий «синерубашечников» Павел Бучневич забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу.

НХЛ Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Баффало» — 3:2 (2:1, 1:1, 0:0) Голы: Бучневич — 6 (Зибанежад, Фокс), 0:28 — 1:0. Райнхарт — 8 (Олофссон, Айкел), 0:55 — 1:1. Лафренье — 3 (Бучневич), 2:36 — 2:1. Крайдер — 10 (Линдгрен, Фокс), 29:32 — 3:1. Ридер — 4 (Далин, Ристолайнен), 36:21 — 3:2Вратари: Шестеркин — Хаттон (58:24 — 59:13, 59:34)Штраф: 7-9Броски: 19 (11+5+3) — 24 (9+10+5)

«Рейнджерс» занимают шестое место в таблице Восточного дивизиона. «Баффало» идет на восьмой строчке.

«Рейнджерс» — «Баффало»

«Питтсбург» — «Филадельфия» 5:2

«Питтсбург» обыграл «Филадельфию» — 5:2 (0:0, 3:1, 2:1). Дубль в составе победителей оформил Каспери Капанен, Евгений Малкин отдал голевую передачу.

НХЛ Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Филадельфия» — 5:2 (0:0, 3:1, 2:1) Голы: Фэраби — 9 (Кутюрье), 22:32 — 0:1. Капанен — 4, 23:39 — 1:1. Капанен — 5 (бол., Гюнтцель, Раст), 28:41 — 2:1. Раст — 7 (Летанг, Малкин), 30:45 — 3:1. Фэраби — 10 (ван Римсдайк, Санхейм), 51:00 — 3:2. Сиси — 2 (Маккэн, Фридман), 52:08 — 4:2. Мэтисон — 2, 56:06 — 5:2Вратари: Джерри — ХартШтраф: 10-6Броски: 27 (5+14+8) — 42 (14+12+16)

«Питтсбург» идет на пятом месте в Восточном дивизионе. «Филадельфия» занимает четвертую строчку.

«Питтсбург» — «Филадельфия»

«Коламбус» — «Детройт» 4:1

«Коламбус» прервал серию из пяти поражений, обыграв на своем льду «Детройт» со счетом 4:1 (1:1, 3:0, 0:0). По два очка в составе победителей набрали Кэм Аткинсон (1+1) и Зак Веренски (0+2).

НХЛ Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Детройт» — 4:1 (1:1, 3:0, 0:0) Голы: Аткинсон — 10 (мен.), 7:44 — 1:0. Манта — 6 (бол., Юос, Райан), 15:46 — 1:1. Нэш — 2 (Бемстрем, Бьоркстранд), 27:26 — 2:1. Рословик — 5 (бол., Веренски, Аткинсон), 29:16 — 3:1. Дженнер — 7 (Веренски, Джонс), 37:37 — 4:1Вратари: Корписало — Бернье (Грайсс, 40:00)Штраф: 6-10Броски: 36 (10+17+9) — 20 (10+4+6)

«Коламбус» идет пятым в Центральном дивизионе, «Детройт» находится на седьмом месте.

«Коламбус» — «Детройт»

«Монреаль» — «Оттава» 3:1

«Монреаль» дома победил «Оттаву» со счетом 3:1 (0:0, 2:1, 1:0). У проигравших единственный гол забил россиянин Артем Зуб.

НХЛ Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Оттава» — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) Голы: Галлахер — 7 (бол., Перри, Питри), 29:26 — 1:0. Питри — 7 (бол., Татар, Котканиеми), 31:30 — 2:0. Зуб — 2 (Батерсон, Райлли), 38:29 — 2:1. Тоффоли — 13 (п.в., Сузуки, Галлахер), 59:39 — 3:1Вратари: Прайс — Даккорд (58:57 — 59:39)Штраф: 6-6Броски: 33 (13+15+5) — 27 (8+14+5)

«Монреаль» идет на четвертом месте в Северном дивизионе. «Оттава» занимает седьмую строчку.

«Монреаль» — «Оттава»

«Виннипег» — «Ванкувер» 5:2

«Виннипег» на своем льду разгромил «Ванкувер» со счетом 5:2 (2:1, 1:1, 2:0). По три очка (1+2) в составе победителей набрали форварды Блейк Уилер и Кайл Коннор.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Ванкувер» — 5:2 (2:1, 1:1, 2:0) Голы: Эпплтон — 6 (Лаури, Коннор), 5:19 — 1:0. Петтерссон — 10 (Бесер), 8:34 — 1:1. Перро — 4, 19:57 — 2:1. Коннор — 11 (бол., Уилер, Шайфли), 25:04 — 3:1. Миллер — 6 (бол., Хьюз, Бесер), 39:55 — 3:2. Штястны — 5 (Уилер, Шайфли), 49:13 — 4:2. Уилер — 7 (п.в., Шайфли, Коннор), 57:50 — 5:2Вратари: Броссуа — Холтби (56:53 — 57:50)Штраф: 4-6Броски: 39 (12+15+12) — 33 (14+9+10)

«Джетс» находятся на втором месте в Северном дивизионе с 29 очками, «Кэнакс» — шестые (20 очков).

«Виннипег» — «Ванкувер»

«Нэшвилл» — «Каролина» 2:4

«Каролина» добыла победу над «Нэшвиллом» со счетом 4:2 (2:0, 1:0, 1:2). В составе победителей дубль оформил Себастьян Ахо. Россиянин Андрей Свечников очков в этом матче не набрал.

НХЛ Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Каролина» — 2:4 (0:2, 0:1, 2:1) Голы: Ахо — 7 (Нечас), 12:36 — 0:1. Трочек — 12 (бол., Хэмилтон, Стаал), 16:13 — 0:2. Лоренц — 1 (Мартинук, Пакетт), 24:48 — 0:3. Ярнкрок — 5 (бол., Казинс, Экхольм), 46:00 — 1:3. Экхольм — 3 (Фаббро, Хаула), 48:17 — 2:3. Ахо — 8 (бол., п.в., Стаал, Славин), 59:46 — 2:4Вратари: Сарос (Ринне, 20:00, 58:36 — 58:47, 59:28) — РаймерШтраф: 8-8Броски: 38 (8+13+17) — 28 (10+11+7)

«Каролина» занимает второе место в Центральном дивизионе. «Нэшвилл» идет на шестой строчке.

«Нэшвилл» — «Каролина»

«Даллас» — «Тампа-Бэй» 0:2

Шатаут Андрея Василевского принес «Тампе» выездную победу над «Далласом» — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0). Заброшенными шайбами отметились нападающие Ондржей Палат и Янни Гудро.

НХЛ Регулярный чемпионат «Даллас» — «Тампа-Бэй» — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) Голы: Палат — 9 (бол., Хедман, Стэмкос), 7:29 — 0:1. Гурд — 6 (п.в., Коулман), 59:55 — 0:2Вратари: Худобин (58:32 — 59:55) — ВасилевскийШтраф: 15-11Броски: 28 (11+7+10) — 19 (5+8+6)

«Молнии» вышли на первое место в Центральном дивизионе с 31 очком, «звезды» — последние (16 очков).