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    В Нижнекамске «Магнитка» наберет очки?

    «Нефтехимик» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставка (к. 1.66) на хоккейный матч КХЛ 23 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Нефтехимик» — «Металлург» Мг
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    Николай Голдобин
    В матче регулярного сезона КХЛ «Нефтехимик» будет принимать «Металлург» Мг. Матч пройдет на арене «Нефтехимик» 23 февраля. Начало встречи — в 17:00 мск. «Нефтехимик» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Нефтехимик»

    Коллектив из Нижнекамска находится сейчас на 11 месте в турнирной таблице Восточной конференции. В 57 играх регулярного первенства он заработал 35 очков.

    «Нефтехимик» продолжает терпеть неудачи. С 26 января по 16 февраля «волки» проиграли в 7 поединках кряду. Очередные потери начались с гостевых поражений от «Сибири» (4:6) и «Барыса» (1:4).

    Далее подопечные Вячеслава Буцаева крупно влетели «Сочи» (1:4), после чего были потери в играх с «Трактором» (5:3), «Автомобилистом» (4:3), «Авангардом» (4:2) и «Сибирью» в овертайме (2:1).

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    В двух крайних встречах «Нефтехимик» зарубился с «Амуром». Сперва «нефтяники» сумели победить в дополнительное время (1:2), а затем они были разгромлены «тиграми» (0:3).

    «Металлург» Мг

    В таблице Восточной конференции магнитогорский коллектив замыкает тройку лидеров. В 57 матчах «регулярки» ему удалось заработать 78 баллов.

    С 11 января по 7 февраля «Металлург» Мг провел крутую серию из 10 побед кряду, которая закончилась домашними матчами с «Барысом» (3:1), «Ак Барсом» (3:0) и снова с «Барысом» (3:2).

    Но 14 числа текущего месяца солидный отрезок «Магнитки» прервался. У себя дома подопечные Ильи Воробьева были крупно обыграны «Йокеритом» (2:5).

    Позже «сталевары» в Челябинске не справились с «Трактором» в дополнительное время (3:4). А в недавней игре «лисы» хлопнули «Витязь» по буллитам (1:1, 3:0).

    Прогноз

    На победу «Нефтехимика» в грядущем матче букмекеры предлагают поставить за 4.82, ничья оценивается в 4.94, а победа «Металлурга» Мг — в 1.55.

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    Без турнирной мотивации обе команды продолжают выступать так, как они делали это в течение всей «регулярки». «Магнитка» чаще выигрывает, а «Нефтехимик» огорчает болельщиков сериями потерь.

    Последняя их очная дуэль в Нижнекамске закончилась для «Нефтехимика» разгромным поражением (1:4). В грядущем матче ситуация может повториться. Наши прогноз и ставка — победа «Металлурга» Мг с форой -1 за 1.66.

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