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    Возьмет ли «Вашингтон» реванш у «Питтсбурга»?

    «Питтсбург» — «Вашингтон». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч НХЛ 20 января 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Питтсбург Пингвинз Прогнозы на Вашингтон Кэпиталз
    Прогноз и ставки на «Питтсбург» — «Вашингтон»
    Майк Мэтисон
    В матче регулярного сезона НХЛ «Питтсбург» будет принимать «Вашингтон». Матч пройдет на «PPG Paints-арене» 20 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Питтсбург» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 20 Января 2021 года
    Питтсбург
  • Питтсбург
    •  Питтсбург 03:00 Вашингтон Вашингтон
  • НХЛ
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.45
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 2.45
  • Ставка!
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    «Питтсбург»

    Команда из Питтсбурга сумела слегка улучшить свое турнирное положение. Сейчас «Пингвинз» имеют 2 очка в копилке, но находятся в нижней части Восточного дивизиона.

    На старте сезона команда дважды сразилась в дерби штата Пенсильвания. Оба раза «Питтсбург» крупно влетел «Филадельфии». Сперва «Пенс» уступили со счетом — 3:6.

    Во втором матче в «Веллс Фарго Центре» подопечные Майка Салливана в начале первого периода горели в три шайбы, затем сократили разрыв до минимума, но в финальной двадцатиминутке сдались. И в итоге гости проиграли — 2:5.

    А вот с «Кэпс» «Питтсбург» зарубился уже на равных. В первой домашней игре сезона заброшенные шайбы залетали в обе стороны.

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    А после часа поединка и овертайма дело дошло до буллитов. В бросках единственную попытку реализовал Джейк Гюнцель и принес «пингвинам» победу — 3:3, 1:0.

    «Вашингтон»

    В своих трех играх на старте сезона столичный клуб из округа Колумбия успел заработать 5 очков, что пока позволяет ему возглавлять Восточный дивизион.

    Удачным для «Вашингтона» оказался дебют в сезоне. Команда из столицы дважды на чужой арене сыграла с «Баффало». Первая встреча подарила добротную результативность. В голевой перестрелке в «Кибэнк Центре» «Кэпс» были сильнее — 6:4.

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    • В следующем матче с «Баффало» команда Питера Лавиолетта вела себя скромнее. Гости нанесли всего 21 удар в створ, но этого им вполне хватило для парочки голов и победы с минимальным разрывом — 2:1.

    В игре с «Питтсбургом» «Кэпиталз» в первом периоде сотворили камбэк, а позже уже позволили хозяевам спасти встречу. Дуэль в итоге дошла до буллитов, где лучшие напы «Вашингтона» не забили ни разу, из-за чего матч был проигран — 3:3, 0:1.

    Прогноз и ставка

    Победа «Питтсбурга» во втором матче с «Кэпс» оценивается в 2.49, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.52, а на победу гостей они предлагают поставить за 2.45.

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    Еще одна встреча на «PPG Paints-арене» должна получиться такой же результативной. Но столичные ребята теперь будут более агрессивными впереди, так как захотят получить реванш.

    Наши прогноз и ставка — «Вашингтон» не проиграет и тотал больше 4.5 с коэффициентом 2.10.

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