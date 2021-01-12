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    «Динамо» не позволит «Витязю» взять реванш

    «Динамо» Москва — «Витязь». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч КХЛ 12 января 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Динамо Прогнозы на Витязь
    Прогноз и ставки на «Динамо» Москва — «Витязь»
    Даниил Тарасов
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Динамо» Москва будет принимать «Витязь». Матч пройдет на «ВТБ Арене» 12 января. Начало встречи — в 19:30 мск. «Динамо» Москва — «Витязь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 12 Января 2021 года
    Динамо
  • Москва
    •  Динамо 19:30 Витязь Витязь
  • Подольск
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.50
  • X
  • 5.20
  • 2
  • 5.10
  • Ставка!
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    «Динамо» Москва

    Столичная команда сейчас находится на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции. После 44 матчей она имеет на своем счету 56 баллов.

    В четырех встречах из пяти недавних «Динамо» Москва сыграло на чужих аренах. В половине тех поединков бело-голубые были победителями.

    В конце прошлого года подопечные Владимира Крикунова разнесли «Спартак» (0:6), а затем они хлопнули как раз «Витязь» (5:1). А вот 2021-й начался для столичного клуба с поражения от «Динамо» Рига (4:5).

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    Через пару дней после выезда в Латвию «Динамо» Москва в Казани проиграло «Ак Барсу» (1:2). А в первой домашней встрече этого года ребята Крикунова разобрались с «Динамо» Минск (2:0).

    «Витязь»

    Сыграв в 43 матчах регулярки, коллектив из Подольска заработал 45 очков. Таких показателей достаточно лишь для девятого места в таблице Западной конференции.

    Сейчас «Витязь» нестабилен. «Богатыри» чередуют небольшие победные отрезки такими же периодами с поражениями. В последних шести матчах команда трижды выиграла и трижды осталась без очков.

    Половину тех встреч «витязи» провели против московских клубов. Сперва подопечные Михаила Кравеца проиграли «Спартаку» (3:5), а после победы над ЦСКА (2:1) коллектив из Подольска был разгромлен «Динамо» (1:5).

    В этом году «Витязь» в первом же матче крупно влетел «Локомотиву» (1:7). В двух домашних поединках «богатыри» разобрались с «Сочи» (4:2) и «Нефтехимиком» (3:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Динамо» Москва в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.58, на ничью — 4.80, а на победу «Витязя» — 4.68.

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    В текущем сезоне команды сыграли между собой трижды. В октябре «Витязь» одержал разгромную победу — 5:1. А в последних матчах бело-голубые взяли верх (2:1; 5:1).

    Сейчас «Витязь» далек от своей идеальной формы. Коллектив Кравеца опустился на девятое место и от зоны плей-офф отстал на 3 очка.

    Тягаться в гостях с динамовцами будет трудно, учитывая, что москвич дома играют удачно против клубов из нижней части таблицы «Запада». Наши прогноз и ставка — победа «Динамо» Москва с форой -1 за 1.58.

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