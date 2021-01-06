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    Кто из представителей Северной Америки добудет золото?

    США U20 — Канада U20. Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч Молодежного чемпионата мира 6 января 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на Молодежный чемпионат мира по хоккею Прогнозы на сборную США Прогнозы на сборную Канады
    Прогноз и ставки на США U20 — Канада U20
    Дилан Козенс
    В финальном матче Молодежного чемпионата мира по хоккею сборная США 6 января сыграет с командой Канады. Встреча пройдет на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне, Канада. Начало матча — в 05:30 мск. Прогноз на США U20 — Канада U20.

    США

    Американская сборная в четырех играх группового раунда смогла заработать 9 очков, благодаря чему в таблице она заняла первое место и опередила ближайших конкурентов на 1 балл.

    Единственное на данный момент поражение США потерпели 26 декабря, уступив России (3:5). Но уже в следующем матче американцы отыгрались на Австрии (11:0).

    Еще одну крупную победу подопечные Нэйта Лимана добыли в поединке с Чехией (7:0), а в решающем матче за первое место в группе Штаты без особых проблем разобрались со Швецией (4:0).

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    В первом матче плей-офф США встретились со Словакией и закончили четвертьфинал разгромной победой (5:2). А в последнем поединке команда Нэйта Лимана взяла верх над Финляндией (4:3).

    Канада

    Пока канадская сборная идет на Молодежном чемпионате мира без потерь. В четырех поединках на групповой стадии она заработала 12 очков и с уверенностью возглавила таблицу.

    Громко заявить о своих намерениях Канада решила в стартовой игре, разбив сборную Германии (16:2). Во второй встрече «кленовые» скромнее справились со Словакией (3:1).

    В третьем поединке подопечные Андре Туриньи разнесли Швейцарию (10:0), а в заключительном матче групповой стадии «листочки» спокойно разобрались с Финляндией (4:1).

    В дебютной игре плей-офф Канада легко прошла Чехию (3:0), а в полуфинальном поединке ребята Андре Туриньи выбили из гонки за золото Россию (5:0).

    Прогноз и ставка

    На победу США в финальной встрече букмекеры дают коэффициент 4.24, на ничью — 4.64, а на победу Канады — 1.71.

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    Канадская сборная является единственной командой, выигравшей все поединки в основное время. Кроме того, в шести матчах она пропустила всего 4 гола.

    Штаты такими показателями похвастаться не могут. В решающей дуэли коллектив Андре Туриньи завоюет желаемое золото. Наши прогноз и ставка — победа Канады с коэффициентом 1.71. 0

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