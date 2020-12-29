Словакия U20 — Германия U20. Прогноз (к. 2.35) и ставки на матч Молодежного чемпионата мира 29 декабря 2020 года

В рамках группового этапа Молодежного чемпионата мира по хоккею сборная Словакии 29 декабря сыграет с командой Германии. Встреча пройдет на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне, Канада. Начало матча — в 05:30 мск. Прогноз на Словакия U20 — Германия U20.

Словакия

Сыграв в двух матчах МЧМ, эта сборная сумела заработать 3 очка. На данном этапе группового раунда она находится на третьем месте и опережает двух нижних соперников на 3 пункта.

Начался этот турнир для Словакии с противостояния со Швейцарией. Выступая в статусе аутсайдеров, команда Роберта Петровицки сумела надежно отыграть в обороне.

В течение всего матча Словакия отразила 100% бросков (28), а в третьей двадцатиминутке сама нашла свой момент для взятия ворот. Поединок закончился минимальной победой ребят Петровицки — 1:0.

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Во втором туре Словакия встретилась с Канадой. В дуэли с действующими чемпионами команда смотрелась неплохо и даже пыталась сотворить камбэк. Но в итоге все закончилось поражением — 1:3.

Германия

Немецкая сборная в двух матчах не смогла набрать очков. Из-за этого и худшей разницы голов она находится на последнем месте в группе.

В первом поединке Германия встретилась с Финляндией. В этом матче «бундестим» все время вынуждена была отыгрываться, однако догнать соперников ей так не удалось — 3:5.

В этом поединке немцы пробили 20 раз в створ ворот, когда финны ответили 50 выстрелами. В итоге Германия справилась с 90% угроз, но этого оказалось недостаточно.

После проигранного матча Финляндии команду Тобиаса Абштрайтера ожидал еще один провал. В поединке с Канадой «бундестим» полностью провалилась и была растоптана мощным соперником — 2:16.

Прогноз и ставка

На победу Словакии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.27, на ничью — 4.32, а на победу Германии — 2.45.

В грядущем матче сойдутся команды, которые считаются аутсайдерами группы. Но в списке слабейших Словакия все же выглядит солиднее.

Команда умеет терпеть во время обороны, благодаря чему она выстояла в поединке со Швейцарией и была близка к спасению в игре с Канадой.

А вот немцы, несмотря на высокий процент реализации, забивают мало, а пропускают прилично. Да и проблемы с кадрами у «бундестим» никуда не делись. Наши прогноз и ставка — Словакия не проиграет и тотал больше 4.5 с коэффициентом 2.35. 0