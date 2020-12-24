«Динамо» Москва — «Ак Барс». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч КХЛ 24 декабря 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Динамо» Москва будет принимать «Ак Барс». Матч пройдет на «ВТБ Арене» 24 декабря. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Динамо» Москва — «Ак Барс».

«Динамо» Москва

После 37 сыгранных матчей регулярки представители столицы имеют на своем счету 48 очков. В турнирной таблице Западной конференции команда находится на четвертом месте.

Начало декабря оказалось для «Динамо» Москва не самым удачным. У себя дома бело-голубые крупно влетели «Металлургу» Мг (2:6). А после поражения от «Магнитки» динамовцы добыли три победы.

В одном из тех матчей команда Владимира Крикунова раскатала «Автомобилист» (7:2), после чего она разгромила «Салават Юлаев» (3:0) и одержала верх над «Динамо» Минск (3:2).

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В следующей встрече столичный коллектив снова проиграл «Металлургу» Мг (1:3). А в двух недавних поединках «Динамо» Москва победило «Нефтехимик» (3:2) и «Йокерит» (4:0).

«Ак Барс»

Команда из Казани успела провести 40 поединков в регулярном первенстве. За все эти матчи «коты» набрали 62 очка, благодаря чему они с отрывом лидируют в турнирной таблице Восточной конференции.

Последнее поражение в регулярке «Ак Барс» пережил 1 декабря. В Балашихе гости проиграли «Авангарду» (0:3). Но после потери в матче с омским клубом казанцы выдали 7 побед кряду.

Стартовал данный отрезок с разгрома «Нефтехимика» (6:1), после чего «Ак Барс» на «Татнефть-Арене» всухую обыграл «Автомобилист» (2:0) и хлопнул «Металлург» Мг (3:0).

В других домашних встречах подопечные Дмитрия Квартальнова разбили «Динамо» Минск (7:2) и «Йокерит» (4:1). А затем на выезде казанцы снова победили «Йокерит» (4:1) и легко разобрались со «Спартаком» (3:0).

Прогноз и ставка

На победу «Динамо» Москва в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.61, на ничью — 4.20, а на победу «Ак Барса» — 2.48.

«Ак Барс» на данном этапе сезона очень хорош. Команда редко проигрывает и часто выносит соперников с крупным счетом. Но казанцев ожидает непростой выезд в столицу, где «Динамо» вполне способно сломать победную серию «Ак Барса».

Учитывая, что оба соперника сейчас находятся в неплохой форме, предстоящий матч должен получиться результативным. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 с коэффициентом 1.66. 0