ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Российская «молодежка» не выигрывала МЧМ с 2011 годаМЧМ-2021. Супер шанс для «молодежки» подвинуть Канаду с олимпа Пеп ГвардиолаОшибка вратаря, гол из офсайда, и «дальше было легче». «Ман Сити» разбил «Арсенал» в Кубке Лиги Месси, скорее всего, покинет «Барселону» в 2021 годуНовая «Барселона» будет с Куманом или Хави, но без Месси
  • 16:57
    • Прядкин предложил расширить РПЛ до 24 клубов
  • 16:26
    • «Ювентус» претендует на 35-летнего форварда
  • 16:16
    • Стали известны даты Клубного чемпионата мира в 2021 году
  • 15:59
    • В организме Марадоны не выявили следов наркотиков и алкоголя
  • 15:31
    • «МЮ» может продать четверых футболистов
  • 11:38
    • СМИ: Акинфеев попал в список кандидатов от «Единой России» на выборы в Госдуму
  • 11:21
    • Гинер жестко ответил Черчесову на критику в адрес игроков ЦСКА
    Все новости спорта

    Подарит ли открытый хоккей игра на «ВТБ Арене»?

    «Динамо» Москва — «Ак Барс». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч КХЛ 24 декабря 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Динамо Прогнозы на Ак Барс
    Прогноз и ставки на «Динамо» Москва — «Ак Барс»
    Илья Круглов
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Динамо» Москва будет принимать «Ак Барс». Матч пройдет на «ВТБ Арене» 24 декабря. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Динамо» Москва — «Ак Барс».

    «Динамо» Москва

    После 37 сыгранных матчей регулярки представители столицы имеют на своем счету 48 очков. В турнирной таблице Западной конференции команда находится на четвертом месте.

    Начало декабря оказалось для «Динамо» Москва не самым удачным. У себя дома бело-голубые крупно влетели «Металлургу» Мг (2:6). А после поражения от «Магнитки» динамовцы добыли три победы.

    В одном из тех матчей команда Владимира Крикунова раскатала «Автомобилист» (7:2), после чего она разгромила «Салават Юлаев» (3:0) и одержала верх над «Динамо» Минск (3:2).

    Все прогнозы на КХЛ

    В следующей встрече столичный коллектив снова проиграл «Металлургу» Мг (1:3). А в двух недавних поединках «Динамо» Москва победило «Нефтехимик» (3:2) и «Йокерит» (4:0).

    «Ак Барс»

    Команда из Казани успела провести 40 поединков в регулярном первенстве. За все эти матчи «коты» набрали 62 очка, благодаря чему они с отрывом лидируют в турнирной таблице Восточной конференции.

    Последнее поражение в регулярке «Ак Барс» пережил 1 декабря. В Балашихе гости проиграли «Авангарду» (0:3). Но после потери в матче с омским клубом казанцы выдали 7 побед кряду.

  • Три из трех. Россия выиграла Кубок Первого канала, но к Брагину есть вопросы
  • Реакция спортивных СМИ на победу сборной России над финнами на Кубке Первого Канала
  • 20/12/2020

    • Стартовал данный отрезок с разгрома «Нефтехимика» (6:1), после чего «Ак Барс» на «Татнефть-Арене» всухую обыграл «Автомобилист» (2:0) и хлопнул «Металлург» Мг (3:0).

    В других домашних встречах подопечные Дмитрия Квартальнова разбили «Динамо» Минск (7:2) и «Йокерит» (4:1). А затем на выезде казанцы снова победили «Йокерит» (4:1) и легко разобрались со «Спартаком» (3:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Динамо» Москва в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.61, на ничью — 4.20, а на победу «Ак Барса» — 2.48.

    25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch 50ИгратьЗащита от проигрыша и бонусfavbet

    «Ак Барс» на данном этапе сезона очень хорош. Команда редко проигрывает и часто выносит соперников с крупным счетом. Но казанцев ожидает непростой выезд в столицу, где «Динамо» вполне способно сломать победную серию «Ак Барса».

    Учитывая, что оба соперника сейчас находятся в неплохой форме, предстоящий матч должен получиться результативным. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 с коэффициентом 1.66. 0

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.67
  • Прогноз на матч Авангард — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Фенербахче — Башакшехир
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Торпедо — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.39
  • Прогноз на матч Спартак — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Хетафе — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.45
  • Прогноз на матч Сток Сити — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Верона — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Зандхаузен
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Виллем II — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.66
  • Прогноз на матч Бордо — Реймс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Селтик — Росс Каунти
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ницца — Лорьян
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Ренн — Метц
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Реал — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Доменико Тедеско
  • Устал от бардака и «Спартака». Тедеско не стал «Джокером» для красно-белых
    • 20:38 17/12/2020     ЦСКА — «Ростов»
  • Спасительный хет-трик. Чалов проснулся и сохранил Гончаренко работу
    • 02:30 18/12/2020     Александр Кокорин
  • Трансферный дайджест. 15-21 декабря
    • 22:52 21/12/2020
    «Динамо» Москва — «Ак Барс». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч КХЛ 24 декабря 2020 года. Прогноз на «Динамо» Москва — «Ак Барс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.66
    Комментарии
  • €50
  • защита и бонус
    новым игрокам
    • забрать
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры