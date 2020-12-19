Россия — Чехия. Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч Кубка Первого канала 19 декабря 2020 года

В матче Кубка Первого канала сборная России сыграет с командой Чехии. Матч пройдет в «Ледовом дворце ЦСКА» 19 декабря. Начало встречи — в 15:30 мск. Прогноз на Россия — Чехия.

Россия

На старте Кубка Первого канала россияне заработали 2 очка. На данный момент они идут вторыми в турнирной таблице и отстают от Финляндии на 1 зачетный балл.

Первая их встреча оказалась результативной. В Москве Россия устроила голевую перестрелку со Швецией. Команда Валерия Брагина пару раз отыгралась, а затем хлопнула соперников в серии буллитов (3:3, 2:1).

В прошлогоднем розыгрыше Кубка Первого канала «красная машина» с тренером Кудашовым заняла второе место. Тогда Россия уступила шведам (3:4), но победила Чехию по буллитам (3:3, 1:0) и одолела Финляндию (2:0).

Все прогнозы на хоккей

А в осеннем созыве россияне финишировали первыми в Кубке Карьяла. В трех ноябрьских поединках команда под управлением Ларионова раскатала финнов (6:2), обыграла шведов в послематчевых бросках (1:1, 2:1) и разгромила Чехию (3:0).

Чехия

В декабрьском Евротуре чехи стартовали неудачно. После первой игры они остались с нулем в графе набранных баллов, из-за чего занимают последнее место в квартете.

В первой встрече Чехия зарубилась с Финляндией. В результативной перестрелке команда Филипа Пешана постоянно пыталась отыгрываться, но в итоге ее хватило на три гола, а сами «львы» пропустили четыре (3:4).

В прошлогоднем розыгрыше Кубка Первого канала Чехия финишировала четвертой. Тогда после победы над финнами в овертайме (4:3) эта сборная уступила России по буллитам (3:3, 0:1) и Швеции (1:3).

Минувшей осенью Чехия оказалась второй после трех поединков Кубка Карьяла. В ноябре подопечные Пешана обыграли Швецию (3:1) и Финляндию (2:0) и потерпели поражение от России (0:3).

Прогноз и ставка

На победу России в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.83, на ничью — 4.40, а на победу Чехии — 3.56.

Недавняя очная битва команд закончилась крупной победой России. Кроме того, у чехов сейчас видны явные проблемы в защите.

В предстоящем матче «красная машина» имеет все шансы на то, чтобы продлить серию без поражений в Евротуре до пяти поединков. Наши прогноз и ставка — победа России с коэффициентом 1.83. 0