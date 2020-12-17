Финляндия — Чехия. Прогноз (к. 1.94) и ставки на матч Кубка Первого канала 17 декабря 2020 года

В матче Кубка Первого канала сборная Финляндии сыграет с командой Чехии. Матч пройдет в «Ледовом дворце ЦСКА» 17 декабря. Начало встречи — в 14:30 мск. Прогноз на Финляндия — Чехия.

Финляндия

В 2020-м году финская сборная пока выглядит не очень. Команда успела принять участие в шести встречах в рамках разных соревнований Евротура. В этих играх «львята» победили всего пару раз.

Текущий год для команды Финляндии начался удачно. В рамках Кубка Beijer она всухую обыграла Россию (3:0). После этого была встреча как раз с Чехией, в которой финны оказались слабее (1:3).

В финальном поединке Кубка Beijer Финляндия крупно влетела Швеции (1:5). Турнир в итоге сборная закончила третьей. Спустя 10 месяцев ситуация для коллектива Юкки Ялонена не стала лучше.

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С возобновлением Евротура финны в рамках Кубка Карьяла были разбиты Россией (2:6), а также обыграны Чехией (0:2). Единственную победу «львы» добыли над шведами (3:2) и финишировали в таблице третьими.

Чехия

В отличие от ближайших соперников, результаты Чехии в 2020-м году будут получше. В шести играх текущего года «львы» добыли четыре победы. Три из них команда завоевала в основное время.

Новый год начался с Кубка Beijer, в ходе которого сборная еще под управлением Милоша Ржиги потерпела поражение от Швеции (1:2). После этого чехи хлопнули Финляндию (3:1).

В заключительной игре того Евротура Чехия в серии послематчевых бросков одержала верх над Россией (3:3, 3:0). В турнирной таблице эта команда в итоге оказалась второй.

Ноябрьские выступления в рамках Кубка Карьяла Чехия с тренером Филипом Пешаном начала с побед над Швецией (3:1) и Финляндией (2:0). А затем она всухую проиграла России (0:3) и закончила выступления в Кубке на втором месте.

Прогноз и ставка

Победа Финляндии в стартовой игре Кубка Первого канала оценивается в 2.40, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.04, а на победу Чехии — 2.53.

В четырех последних очных встречах чехи выходили победителями. Дважды они добивались нужного результата в основное время, обеспечивая себе фору в 2 шайбы.

В предстоящем поединке команда Пешана вполне способна удачно стартовать в Евротуре, обыграв проблемную Финляндию пятый раз подряд. Наши прогноз и ставка — победа «Чехии» в матче с коэффициентом 1.94. 0