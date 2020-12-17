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    Все новости спорта

    Продолжит ли Чехия удачно играть против финнов?

    Финляндия — Чехия. Прогноз (к. 1.94) и ставки на матч Кубка Первого канала 17 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на Финляндия — Чехия
    Финляндия — Чехия в Кубке Карьяла 2020
    В матче Кубка Первого канала сборная Финляндии сыграет с командой Чехии. Матч пройдет в «Ледовом дворце ЦСКА» 17 декабря. Начало встречи — в 14:30 мск. Прогноз на Финляндия — Чехия.
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    Хоккей. Евротур. Кубок Первого канала 17 Декабря 2020 года
    Финляндия
  • Хельсинки
    •  Финляндия 14:30 Чехия Чехия
  • Прага
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.40
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 2.55
  • Ставка!
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    Финляндия

    В 2020-м году финская сборная пока выглядит не очень. Команда успела принять участие в шести встречах в рамках разных соревнований Евротура. В этих играх «львята» победили всего пару раз.

    Текущий год для команды Финляндии начался удачно. В рамках Кубка Beijer она всухую обыграла Россию (3:0). После этого была встреча как раз с Чехией, в которой финны оказались слабее (1:3).

    В финальном поединке Кубка Beijer Финляндия крупно влетела Швеции (1:5). Турнир в итоге сборная закончила третьей. Спустя 10 месяцев ситуация для коллектива Юкки Ялонена не стала лучше.

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    С возобновлением Евротура финны в рамках Кубка Карьяла были разбиты Россией (2:6), а также обыграны Чехией (0:2). Единственную победу «львы» добыли над шведами (3:2) и финишировали в таблице третьими.

    Чехия

    В отличие от ближайших соперников, результаты Чехии в 2020-м году будут получше. В шести играх текущего года «львы» добыли четыре победы. Три из них команда завоевала в основное время.

    Новый год начался с Кубка Beijer, в ходе которого сборная еще под управлением Милоша Ржиги потерпела поражение от Швеции (1:2). После этого чехи хлопнули Финляндию (3:1).

    В заключительной игре того Евротура Чехия в серии послематчевых бросков одержала верх над Россией (3:3, 3:0). В турнирной таблице эта команда в итоге оказалась второй.

    Ноябрьские выступления в рамках Кубка Карьяла Чехия с тренером Филипом Пешаном начала с побед над Швецией (3:1) и Финляндией (2:0). А затем она всухую проиграла России (0:3) и закончила выступления в Кубке на втором месте.

    Прогноз и ставка

    Победа Финляндии в стартовой игре Кубка Первого канала оценивается в 2.40, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.04, а на победу Чехии — 2.53.

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    В четырех последних очных встречах чехи выходили победителями. Дважды они добивались нужного результата в основное время, обеспечивая себе фору в 2 шайбы.

    В предстоящем поединке команда Пешана вполне способна удачно стартовать в Евротуре, обыграв проблемную Финляндию пятый раз подряд. Наши прогноз и ставка — победа «Чехии» в матче с коэффициентом 1.94. 0

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    Финляндия — Чехия. Прогноз (к. 1.94) и ставки на матч Кубка Первого канала 17 декабря 2020 года. Прогноз на Финляндия — Чехия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.94
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