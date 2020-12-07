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    Сколько шайб забросят слабейшие команды Востока?

    «Нефтехимик» — «Куньлунь». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч КХЛ 7 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Нефтехимик» — «Куньлунь»
    Тимар Хафизов
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Нефтехимик» будет принимать «Куньлунь». Матч пройдет на арене «Нефтехимик» 7 декабря. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Нефтехимик» — «Куньлунь».
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    Хоккей. КХЛ 07 Декабря 2020 года Коэффициенты на матч
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  • X
  • 4.80
  • 2
  • 3.40
  • Ставка!
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    «Нефтехимик»

    Команда, базирующаяся в Нижнекамске, в 32 матчах регулярного первенства набрала всего 20 очков. В таблице Восточной конференции она находится на 11 месте и опережает последний «Куньлунь» на 3 пункта.

    На данном этапе сезона «Нефтехимик» лишь изредка выстреливает крупными победами. А в последних десяти поединках «волки» потерпели 8 поражений в основное время.

    С 12 по 19 ноября подопечные Вячеслава Буцаева влетели «Барысу» (1:2), «Ак Барсу» (2:3), «Динамо» Москва (0:3) и ЦСКА (2:4). Затем «нефтяники» раскатали «Спартак» (5:2).

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    После встречи с красно-белыми «волки» проиграли «Салавату Юлаеву» (2:6) и «Металлургу» Мг (4:6). В последнем матче минувшего месяца «Нефтехимик» победил «Трактор» (5:3). А в декабре команда Буцаева влетела «Динамо» Минск (1:5) и «Ак Барсу» (1:6).

    «Куньлунь»

    Представители Китая все еще являются худшими в Восточной конференции. Приняв участие в 32 поединках регулярного первенства, пекинцы заработали 17 баллов и застряли на 12 позиции.

    С 21 по 29 ноября «Куньлуню» посчастливилось провести пять поединков кряду на «Арене Мытищи». Но в статусе хозяев китайский клуб сумел выиграть всего в одной встрече.

    Сперва подопечные Алексей Ковалева влетели «Ак Барсу» (2:5), «Динамо» Рига в дополнительное время (4:5) и «Амуру» (2:4). А 27 числа «драконы» добыли долгожданную победу, одолев «Сибирь» (1:0).

    После поединка с сибиряками «Куньлунь» потерпел поражение от «Авангарда» (1:2), а затем в Москве китайская команда уступила ЦСКА в овертайме (2:3). В последнем матче «драконы» проиграли «Торпедо» в добавочном периоде (4:5).

    Прогноз и ставка

    Победа «Нефтехимика» в предстоящем поединке оценивается в 1.83, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.50, а на победу «Куньлуня» — 3.48.

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    Только в четырех очных встречах из десяти последних команды забивали друг другу больше 5 голов. Остальные матчи заканчивались намного скромнее.

    В грядущей встрече самые слабые соперники Востока не будут решать никаких турнирных задач, поэтому высокой результативности в игре может и не быть. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 6 с коэффициентом 1.69. 0

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