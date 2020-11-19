ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джейми ВардиВот почему «Лестер» способен повторить чемпионский сезон-2016 Юрген Клопп Кризис обороны. Как «Ливерпулю» добиться успеха без Ван Дейка и Гомеса? Станет ли Антон Заболотный новым героем сборной России?Главные интриги Лиги наций перед заключительным туром
  • 13:29
    • Объявлен состав сборной России по биатлону на стартовый этап Кубка мира
  • 13:12
    • Три игрока сборной Сербии сдали положительные тесты на коронавирус перед матчем с Россией
  • 08:23
    • Бразилия обыграла Уругвай, Аргентина победила Перу
  • 01:37
    • Рублев уступил Циципасу и лишился шансов на выход в полуфинал Итогового турнира ATP
  • 00:40
    • Хорватия проиграла Португалии, но осталась в лиге А
  • 00:40
    • Франция отправила сборную Швеции в лигу В
  • 00:36
    • Испания разгромила Германию и прошла в плей-офф Лиги наций
    Все новости спорта

    Как сложится для «Магнитки» матч в Хабаровске?

    «Амур» — «Металлург» Мг. Прогноз (к. 2.70) и ставки на матч КХЛ 19 ноября 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Амур Прогнозы на Металлург Мг
    Прогноз и ставки на «Амур» — «Металлург» Мг
    Сергей Мозякин
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Амур» будет принимать «Металлург» Мг. Матч пройдет на «Платинум Арене» 19 ноября. Начало встречи — в 12:00 мск. Прогноз на «Амур» — «Металлург» Мг.
    ×
    Хоккей. КХЛ 19 Ноября 2020 года
    Амур
  • Хабаровск
    •  Амур 12:00 Металлург Мг Металлург Мг
  • Магнитогорск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.70
  • X
  • 4.15
  • 2
  • 2.25
  • Ставка!
    •

    «Амур»

    Хоккейный клуб из Хабаровска все еще находится на десятом месте в турнирной таблице Востока. За 28 игр регулярного сезона команда смогла набрать 22 очка.

    Совсем недавно «Амур» дважды встретился с «Трактором». Оба матча на своем льду «тигры» провалили (2:4; 1:2). А затем хабаровчане потерпели поражение и от «Салавата Юлаева» (1:4).

    Отрезок из трех неудачных игр был прерван 30 октября благодаря победе над «Нефтехимиком» (3:1). А первого числа подопечные Сергея Светлова взяли верх над «Торпедо» в овертайме (4:3).

    Все прогнозы на КХЛ

    После паузы на матчи сборных «Амур» проиграл две встречи из трех. У себя дома хабаровчане влетели «Динамо» Минск (1:2). А в противостоянии с «Авангардом» «тигры» сперва выиграли (2:1), а потом уступили (2:3).

    «Металлург» Мг

    Команда, представляющая Магнитогорск, вновь оказалась на пятом месте в таблице Восточной конференции. В 27 играх регулярного первенства она накопила 34 балла.

    С конца прошлого месяца «Металлург» Мг испытывает проблемы с результатами. Только в двух встречах из семи последних «сталевары» смогли победить.

    С 26 по 30 октября «Магнитка» проиграла «Торпедо» в дополнительное время (2:3), а также «Сибири» (0:3) и «Салавату Юлаеву» (1:4). Эти потери «лисы» разбавили разгромом «Трактора» 1 ноября (4:1).

    В следующей встрече «Металлург» Мг получил от клуба из Челябинска ответку в овертайме (1:2), а затем было поражение от «Сибири» (2:3). В недавнем матче с «Барысом» «сталевары» добыли победу по буллитам (1:1, 2:3).

    Прогноз и ставка

    На победу «Амура» в этой встрече букмекеры предлагают поставить за 3.01, на ничью — за 4.04, а на победу «Металлурга» Мг они дают коэффициент 2.11.

    50 000ПолучитьБонус для новых игроковvulkan 25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch

    Зачастую рубка этих команд в Хабаровске получается зрелищной. В четырех матчах из пяти последних зрители на «Платинум Арене» видели минимум 5 голов.

    У себя дома «Амур» может огрызаться в поединке против любого топ-клуба и спокойно отобрать очки у сильнейшей стороны.

    Учитывая, что «Магнитка» сейчас далека от идеальной формы, то в грядущей встрече будет равная игра с высокой результативностью. Наши прогноз и ставка — «Металлург» Мг не проиграет и тотал больше 4.5 за 2.70. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.71
  • Прогноз на матч Зверев — Шварцман
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Казахстан — Литва
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Албания — Белоруссия
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Йокерит — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Спартак — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч СКА — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Грузия — Эстония
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Армения — Северная Македония
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Сербия — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Венгрия — Турция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.06
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Бельгия — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.68
  • Прогноз на матч Сербия — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.60
  • Прогноз на матч Ирландия — Болгария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Раздевалка сборной России после матча с Турцией
  • Дальше отступать некуда. Ошибка Оздоева продлила безвыигрышную серию сборной России
    • 02:58 16/11/2020     Жуан Феликс
  • Феликс и Суарес. Смертоносный дуэт, украшающий Ла Лигу
    • 22:07 13/11/2020     Фрагмент матча
  • Полный ноль. В Кишиневе сборная России не впечатлила
    • 00:24 13/11/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Амур» — «Металлург» Мг. Прогноз (к. 2.70) и ставки на матч КХЛ 19 ноября 2020 года. Прогноз на «Амур» — «Металлург» Мг. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.70
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 50 000
  • рублей
    новым игрокам
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры