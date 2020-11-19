«Амур» — «Металлург» Мг. Прогноз (к. 2.70) и ставки на матч КХЛ 19 ноября 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Амур» будет принимать «Металлург» Мг. Матч пройдет на «Платинум Арене» 19 ноября. Начало встречи — в 12:00 мск. Прогноз на «Амур» — «Металлург» Мг.

«Амур»

Хоккейный клуб из Хабаровска все еще находится на десятом месте в турнирной таблице Востока. За 28 игр регулярного сезона команда смогла набрать 22 очка.

Совсем недавно «Амур» дважды встретился с «Трактором». Оба матча на своем льду «тигры» провалили (2:4; 1:2). А затем хабаровчане потерпели поражение и от «Салавата Юлаева» (1:4).

Отрезок из трех неудачных игр был прерван 30 октября благодаря победе над «Нефтехимиком» (3:1). А первого числа подопечные Сергея Светлова взяли верх над «Торпедо» в овертайме (4:3).

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После паузы на матчи сборных «Амур» проиграл две встречи из трех. У себя дома хабаровчане влетели «Динамо» Минск (1:2). А в противостоянии с «Авангардом» «тигры» сперва выиграли (2:1), а потом уступили (2:3).

«Металлург» Мг

Команда, представляющая Магнитогорск, вновь оказалась на пятом месте в таблице Восточной конференции. В 27 играх регулярного первенства она накопила 34 балла.

С конца прошлого месяца «Металлург» Мг испытывает проблемы с результатами. Только в двух встречах из семи последних «сталевары» смогли победить.

С 26 по 30 октября «Магнитка» проиграла «Торпедо» в дополнительное время (2:3), а также «Сибири» (0:3) и «Салавату Юлаеву» (1:4). Эти потери «лисы» разбавили разгромом «Трактора» 1 ноября (4:1).

В следующей встрече «Металлург» Мг получил от клуба из Челябинска ответку в овертайме (1:2), а затем было поражение от «Сибири» (2:3). В недавнем матче с «Барысом» «сталевары» добыли победу по буллитам (1:1, 2:3).

Прогноз и ставка

На победу «Амура» в этой встрече букмекеры предлагают поставить за 3.01, на ничью — за 4.04, а на победу «Металлурга» Мг они дают коэффициент 2.11.

Зачастую рубка этих команд в Хабаровске получается зрелищной. В четырех матчах из пяти последних зрители на «Платинум Арене» видели минимум 5 голов.

У себя дома «Амур» может огрызаться в поединке против любого топ-клуба и спокойно отобрать очки у сильнейшей стороны.

Учитывая, что «Магнитка» сейчас далека от идеальной формы, то в грядущей встрече будет равная игра с высокой результативностью. Наши прогноз и ставка — «Металлург» Мг не проиграет и тотал больше 4.5 за 2.70. 0