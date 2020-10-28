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    Устроят ли соперники на «Уралец-Арене» результативную бойню?

    «Автомобилист» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч КХЛ 28 октября 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Автомобилист Прогнозы на Локомотив
    Прогноз и ставки на «Автомобилист» — «Локомотив»
    Сергей Зборовский
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Автомобилист» будет принимать «Локомотив». Матч пройдет на «Уралец-Арене» 28 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Автомобилист» — «Локомотив».
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    Хоккей. КХЛ 28 Октября 2020 года
    Автомобилист
  • Екатеринбург
    •  Автомобилист 17:00 Локомотив Локомотив
  • Ярославль
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.60
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 2.35
  • Ставка!
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    «Автомобилист»

    Хоккейный клуб из Екатеринбурга в таблице Восточной конференции находится на третьем месте. За 20 матчей регулярки «Авто» сумело заработать 29 баллов.

    Команда Билла Питерса продолжает демонстрировать высокую результативность. В 20 поединках она забила 71 гол. А это лучший показатель среди других клубов в конференции.

    Впервые в октябре «Автомобилист» потерял очки 9 числа. В противостоянии с «Металлургом» Мг екатеринбуржцы уступили по буллитам (3:3, 1:2). Затем этот коллектив дома переиграл «Трактор» (3:1).

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    Позже «Авто» победило «Витязь» (4:3) и «Торпедо» по буллитам (2:2, 3:2). А в трех недавних встречах подопечные Питерса уступили «Северстали» (1:2), одолели «Нефтехимик» (5:2) и проиграли «Авангарду» (3:6).

    «Локомотив»

    Представители Ярославля ворвались в тройку лидеров Западной конференции. Сейчас на их счету имеется 29 очков, которые были набраны «Локо» в 19 играх сезона.

    На данном этапе регулярки «Локомотив» идет уверенно и не проигрывает никому уже девять поединков кряду. Мощная серия началась с разгрома «Витязя» (5:0).

    Затем подопечные Андрея Скабелки в дополнительное время переиграли «Спартак» (2:1) и «Динамо» Москва (3:2), а позже «железнодорожники» взяли верх над «Йокеритом» (4:2).

    Далее «Локо» по буллитам одолел «Динамо» Рига (2:2, 2:0), победил «Динамо» Минск (1:0), разобрался в послематчевых бросках со «Спартаком» (0:0, 2:0), а также разгромил «Нефтехимик» (5:1) и «Салават Юлаев» (5:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Автомобилиста» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.48, на ничью — 4.10, а на победу «Локомотива» — 2.44.

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    Очные матчи двух атакующих команд получаются результативными. В семи поединках из десяти последних соперники вколачивали друг другу 5+ шайб.

    В игре, в которой очки нужны обоим, будет жарко. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 с коэффициентом 1.62. 0

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    «Автомобилист» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч КХЛ 28 октября 2020 года. Прогноз на «Автомобилист» — «Локомотив». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.62
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