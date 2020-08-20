«Калгари» — «Даллас». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч НХЛ 20 августа 2020 года

В матче плей-офф Кубка Стэнли «Калгари» сыграет с «Далласом». Матч пройдет на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне 20 августа. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Калгари» — «Даллас».

«Калгари»

После проигранной контрольной встречи «Эдмонтону» (1:4) канадская команда из провинции Альберта четырежды сыграла с «Виннипегом» в плей-офф.

Сперва «Калгари» добыл убедительную победу (4:1), а позже он оказался слабее соперника (2:3). В последних матчах серии «огоньки» выиграли (6:2; 4:0).

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В плей-офф Кубка Стэнли команда Джеффа Уорда попала на «Даллас». В стартовой встрече «Флэймз» одержали верх над «шерифами» (3:2).

Затем было поражение от техасцев (4:5). А 15 августа «Калгари» снова победил (2:0). В двух недавних поединках канадцы проиграли в овертайме (4:5) и в основное время (1:2).

«Даллас»

В конце июля техасская команда потерпела поражение от «Нэшвилла» в предсезонке (0:2). А затем она уступила «Вегасу» (3:5) и «Колорадо» (0:4) в групповом раунде.

Единственную победу «Даллас» добыл над «Сент-Луисом» по буллитам (1:1; 1:0). В посеве 1/4 Запада подопечные Рика Боунесса оказались предпоследними.

Попав на «Калгари» в плей-офф Кубка Стэнли, «шерифы» потерпели поражение в первом поединке серии (2:3), но через пару дней они выиграли (5:4).

Позже «Даллас» вновь оказался слабее «огоньков» (0:2), однако в двух следующих матчах техасцы были сильнее в дополнительное время (5:4) и в основное (2:1).

Прогноз и ставка

На победу «Калгари» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.73, на ничью — 4.24, а на победу «Далласа» — 2.36.

В шестом матче серии команда Уорда выложится на максимум, чтобы не дать «Далласу» пройти в следующий раунд. Наши прогноз и ставка — победа «Калгари» или ничья с коэффициентом 1.63. 0