«Калгари» — «Даллас». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч НХЛ 20 августа 2020 года

«Калгари»
После проигранной контрольной встречи «Эдмонтону» (1:4) канадская команда из провинции Альберта четырежды сыграла с «Виннипегом» в плей-офф.
Сперва «Калгари» добыл убедительную победу (4:1), а позже он оказался слабее соперника (2:3). В последних матчах серии «огоньки» выиграли (6:2; 4:0).
В плей-офф Кубка Стэнли команда Джеффа Уорда попала на «Даллас». В стартовой встрече «Флэймз» одержали верх над «шерифами» (3:2).
Затем было поражение от техасцев (4:5). А 15 августа «Калгари» снова победил (2:0). В двух недавних поединках канадцы проиграли в овертайме (4:5) и в основное время (1:2).
«Даллас»
В конце июля техасская команда потерпела поражение от «Нэшвилла» в предсезонке (0:2). А затем она уступила «Вегасу» (3:5) и «Колорадо» (0:4) в групповом раунде.
Единственную победу «Даллас» добыл над «Сент-Луисом» по буллитам (1:1; 1:0). В посеве 1/4 Запада подопечные Рика Боунесса оказались предпоследними.
Попав на «Калгари» в плей-офф Кубка Стэнли, «шерифы» потерпели поражение в первом поединке серии (2:3), но через пару дней они выиграли (5:4).
Позже «Даллас» вновь оказался слабее «огоньков» (0:2), однако в двух следующих матчах техасцы были сильнее в дополнительное время (5:4) и в основное (2:1).
Прогноз и ставка
На победу «Калгари» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.73, на ничью — 4.24, а на победу «Далласа» — 2.36.
В шестом матче серии команда Уорда выложится на максимум, чтобы не дать «Далласу» пройти в следующий раунд. Наши прогноз и ставка — победа «Калгари» или ничья с коэффициентом 1.63. 0