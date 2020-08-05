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    Улыбнется ли «Рейнджерс» удача в третьем матче?

    «Рейнджерс» — «Каролина». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч НХЛ 5 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Рейнджерс» — «Каролина»
    Энтони Деанжело
    В третьем матче плей-офф НХЛ «Рейнджерс» сыграет с «Каролиной». Матч пройдет на «Скотиабанк Арене» в Торонто 5 августа. Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Рейнджерс» — «Каролина».
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    Хоккей. Кубок Стэнли 05 Августа 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.75
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 2.15
  • Ставка!
    •

    «Рейнджерс»

    Коллектив из Нью-Йорка, базирующийся в Манхэттене, перед паузой располагался на седьмой позиции в таблице Столичного дивизиона.

    Незадолго до вынужденной паузы «Рейнджерс» потерпел поражение от «Нью-Джерси» (4:6), переиграл «Даллас» (2:4) и влетел «Колорадо» в овертайме (2:3).

    Все прогнозы на НХЛ

    В предсезонном матче «синерубашечники» сразились с «Айлендерс» в дерби. В этой игре представители Бруклина были сильнее (2:1).

    В первой встрече плей-офф НХЛ «Рейнджерс» потерпел поражение от «Каролины» (2:3). Во втором матче подопечные Дэвида Куинна влетели с крупным счетом (1:4).

    «Каролина»

    Перед приостановкой регулярного сезона НХЛ команда из города Роли шла на четвертом месте в таблице Столичного дивизиона.

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    • В трех последних встречах регулярки «Каролина» победила. Подопечные Рода Бриндамора разобрались с «Айлендерс» в овертайме (3:2), переиграли «Питтсбург» (6:2) и раскатали «Детройт» (5:2).

    В предсезонном поединке «Кейнс» сразились с «Вашингтоном». На «Скотиабанк Арене» команда из штата Северная Каролина влетела «Кэпс» со счетом 2:3.

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    А первый поединок плей-офф после рестарта сезона «Каролина» выиграла у «Рейнджерс» (3:2). Второй матч серии закончился «Кейнс» более уверенной победой (4:1).

    Прогноз и ставка

    Победа «Рейнджерс» в третьем матче плей-офф оценивается в 2.81, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.58, а на победу «Каролины» — 2.21.

    В грядущем поединке у команды Куинна будет мощная мотивация, которая должна помочь им попытать счастье во встрече с «Кейнс». Наши прогноз и ставка — победа «Рейнджерс» или ничья за 1.66. 0

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    «Рейнджерс» — «Каролина». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч НХЛ 5 августа 2020 года. Прогноз на «Рейнджерс» — «Каролина». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.66
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