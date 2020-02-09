«Вашингтон» — «Филадельфия». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч НХЛ 9 февраля 2020 года

В очередной игре НХЛ «Вашингтон» будет принимать «Филадельфию». Матч состоится 9 февраля на «Капитал Уан Арене». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Вашингтон» — «Филадельфия».

«Вашингтон»

Столичная команда находится на вершине турнирной таблицы своего дивизиона с 77 очками на счету. А в зачете Восточной конференции она занимает второе место.

После домашнего разгрома от «Нью-Джерси» (1:5) «Вашингтон» сумел провести отрезок из четырех побед подряд. В первом матче из этой серии «Кэпс» обыграли «Каролину» (2:0).

В трех других поединках подопечные Тодда Рирдена одержали верх над «Нью-Джерси» (5:2), «Айлендерс» (6:4) и «Монреалем» (4:2). Но 30 января уверенный ход столичной команды был прерван поражением от «Нэшвилла» (4:5).

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Февральские выступления «Вашингтон» начал с победы над «Оттавой» (5:3), а затем клуб из округа Колумбия оказался слабее «Питтсбурга» (3:4) и сильнее «Лос-Анджелеса» (4:2).

«Филадельфия»

Представители штата Пенсильвания находятся на шестом месте в турнирной таблице Столичного дивизиона, отставая от зоны плей-офф по второстепенным показателям.

Последние шесть поединков закончились для «Филадельфии» двумя неудачными выступлениями и четырьмя победами в основное время.

19 и 22 января «Хулиганы с Брод-стрит» у себя дома уверенно справились с «Лос-Анджелесом» (4:1) и «Питтсбургом» (3:0). А 1 февраля «Флайерз» в овертайме уступили «Пенс» (3:4).

В следующих двух матчах подопечные Алена Виньо одержали верх над «Колорадо» (6:3) и «Детройтом» (3:0). В последней встрече «Филадельфия» была разгромлена «Нью-Джерси» (0:5).

Прогноз

На победу «Вашингтона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,83, на ничью — 4,40, а на победу «Филадельфии» — 3,40.

Несмотря на то что оба коллектива сейчас выступают нестабильно, на «Капитал Уан Арене» «Кэпс» разберется с клубом из штата Пенсильвания. Наш прогноз — победа «Вашингтона» в матче с коэффициентом 1,53. 0