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    Продолжится ли в Казани победная серия «Ак Барса»?

    «Ак Барс» — «Витязь». Прогноз (к. 2.20) и ставки на матч КХЛ 3 февраля 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Ак Барс Прогнозы на Витязь
    Прогноз на «Ак Барс» — «Витязь»
    Кирилл Петров
    В очередной игре КХЛ «Ак Барс» будет принимать «Витязь». Матч состоится 3 февраля на «Татнефть-Арене». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Ак Барс» — «Витязь».
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    Хоккей. КХЛ 03 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
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    «Ак Барс»

    После 53 матчей регулярного сезона представители Казани имеют на своем счету 80 очков. Благодаря этому они остаются лидерами турнирной таблицы Восточной конференции.

    16 января «Ак Барс» в Пекине потерпел поражение от «Куньлуня РС» (1:3). Но с тех пор команда Дмитрия Квартальнова только побеждает.

    В следующем матче казанцы разобрались с московским «Динамо» на выезде (2:0), а затем по буллитам они переиграли «Салават Юлаев» (2:2, 2:1).

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    В других трех встречах «Ак Барс» одержал верх над «Автомобилистом» (3:2), «Трактором» (4:2) и «Витязем» (4:2). Февраль для коллектива Квартальнова начался с победы над «Динамо» Рига (2:0).

    «Витязь»

    Клуб, находящийся в Подмосковье, занимает последнюю плей-офф строчку в турнирной таблице Западной конференции с 58 очками в копилке.

    Однако, коллектив Михаила Кравеца на данном этапе сезона сдал позиции. В шести недавних матчах «Витязь» только раз вышел победителем.

    21 января «богатыри» в серии послематчевых бросков оказались слабее «Авангарда» (1:1, 2:3). А чуть позже клуб из Подольска уступил «Динамо» Москва (1:3) и «Локомотиву» (2:5).

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    27 января команда Михаила Кравеца наконец-то выиграла. В Череповце гости разгромили «Северсталь» (4:1). Но затем «Витязь» оказался слабее «Ак Барса» (2:4) и «Сочи» (4:5).

    Прогноз

    На победу «Ак Барса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,47, на ничью — 4,80, а на победу «Витязя» — 6,00.

    Команда Квартальнова не разочарует зрителей на «Татнефть-Арене» и покажет яркую игру. Наш прогноз — «Ак Барс» не проиграет и тотал больше 4,5 с коэффициентом 2,20. 0

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    «Ак Барс» — «Витязь». Прогноз (к. 2.20) и ставки на матч КХЛ 3 февраля 2020 года. Прогноз на «Ак Барс» — «Витязь». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.20
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