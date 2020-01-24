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    Продолжится ли беспроигрышная серия «Сибири»?

    «Нефтехимик» — «Сибирь». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч КХЛ 24 января 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Нефтехимик Прогнозы на Сибирь
    Прогноз на «Нефтехимик» — «Сибирь»
    Илья Морозов
    В очередной игре КХЛ «Нефтехимик» будет принимать «Сибирь». Матч состоится 24 января на арене «Нефтехимик». Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Нефтехимик» — «Сибирь».
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    Хоккей. КХЛ 24 Января 2020 года Коэффициенты на матч
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  • X
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    «Нефтехимик»

    От зоны плей-офф в таблице Восточной конференции коллектив из Нижнекамска отстает пока на 5 пунктов. С 48 очками на счету команда занимает 10 место.

    Но, учитывая последние результаты, путевку в плей-офф «Нефтехимику» будет завоевать нелегко. В семи встречах 2020 года «нефтяники» победили лишь дважды.

    3 января на выезде подопечные Вячеслава Буцаева одолели «Сибирь» (2:1). Затем его коллектив потерпел поражения от «Автомобилиста» (0:3) и «Барыса» (1:5).

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    Чуть позже последовала победа над «Торпедо» (4:2), однако, в следующих поединках «Нефтехимик» уступил «Витязю» (2:3), «Трактору» по буллитам (3:3, 1:2) и «Автомобилисту» в послематчевых бросках (1:1, 0:2).

    «Сибирь»

    На данный момент представители Новосибирска замыкают пятерку сильнейших команд в таблице Восточной конференции. За 49 игр этот коллектив заработал 59 очков.

    Новый год подопечные Николая Заварухина встретили двумя поражениями. Первую неудачу «Сибирь» потерпела во встрече с «Нефтехимиком» (1:2).

    Через два дня «снеговики» на выезде не справились с «Металлургом» Мг (1:3). С того момента команда больше не проигрывает. 7 января «сибиряки» в овертайме взяли верх над «Автомобилистом» (4:3).

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    Затем «Сибирь» одолела «Локомотив» (2:1), «Куньлунь РС» в основное время (4:3) и по буллитам (4:4, 2:1), «Амур» в послематчевых бросках (1:1, 2:1) и «Трактор» (5:2).

    Прогноз

    Победа «Нефтехимика» оценивается котировкой 2,44, на ничью букмекеры дают коэффициент 3,95, а на победу «Сибири» — 2,55.

    «Сибирь», которой не помешают очки, захочет взять реванш у «нефтяников» за поражение 3 января. Нынешняя форма команды должна позволить ей это сделать. Наш прогноз — победа «Сибири» или ничья с коэффициентом 1,55. 0

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