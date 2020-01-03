«Металлург» Мг — «Автомобилист». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч КХЛ 3 января 2020 года

В очередной игре КХЛ «Металлург» Мг будет принимать «Автомобилист». Матч состоится 3 января на арене «Металлург». Начало встречи — в 14:30 мск. Прогноз на «Металлург» Мг — «Автомобилист».

«Металлург» Мг

В 43 поединках текущего сезона КХЛ клуб из Магнитогорска завоевал 47 очков, благодаря чему он сейчас занимает 8 место в турнирной таблице Восточной конференции. В дивизионе Харламова команда идет четвертой.

В недавних шести поединках подопечным Ильи Воробьева удалось победить четырежды. 9 декабря в родных стенах «Металлург» Мг разгромил «Динамо» Рига (5:1).

А после паузы на матчи сборных «сталевары» по буллитам переиграли «Нефтехимик» (3:3, 2:0). С 22 по 24 декабря «Магнитка» потерпела поражения от СКА (1:2) и ЦСКА (2:3).

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Затем в Латвии «Металлург» Мг разобрался с рижским «Динамо» (2:0), после чего дома «лисы» в серии буллитов были сильнее «Динамо» Москва (4:4, 2:0).

«Автомобилист»

В зачете Востока коллектив из Екатеринбурга занимает четвертую позицию, а в дивизионе Харламова он идет вторым. За 41 встречу регулярки команда сумела набрать 52 балла.

5 декабря в гостях «Автомобилист» в серии послематчевых бросков оказался слабее «Сочи» (1:1, 0:3). После осечки подопечные Андрея Мартемьянова победили в пяти подряд поединках.

В этих противостояниях «Авто» было сильнее рижского «Динамо» (5:4), «Амура» (3:0), «Нефтехимика» (4:3), «Куньлуня РС» (4:1) и «Адмирала» в дополнительное время (2:1).

Но в недавних двух встречах представители Екатеринбурга играют неудачно. 27 декабря «Автомобилист» по буллитам уступил «Амуру» (3:3, 0:2), после чего он потерпел поражение от «Барыса» в Нур-Султане (2:4).

Прогноз

На победу «Металлурга» Мг в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,05, на ничью — 3,90, а победа «Автомобилиста» оценивается в 3,20.

В Магнитогорске гости не будут действовать закрыто, играя от соперника. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Автомобилиста» больше 1,5 с коэффициентом 1,67. 0