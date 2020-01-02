США U20 — Финляндия U20. Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч плей-офф Молодежного чемпионата мира 2 января 2020 года

В рамках четвертьфинала Молодежного чемпионата мира по хоккею 2 января 2020 года сборная США сыграет со сборной Финляндии. Начало матча — в 19:30 мск. Прогноз на США U20 — Финляндия U20.

США

Сыграв в 4 матчах на групповом этапе Молодежного чемпионата, команда смогла завоевать 8 очков. Благодаря этому она заняла второе место в турнирной таблице.

Старт для коллектива Скотта Санделина получился неудачным. Американцы в поединке с Канадой упустили преимущество, добытое в первом периоде, позволив оппонентам отыграться и победить — 4:6.

27 декабря сборная США на «Остравар Арене» уверенно разобралась с Германией (6:3), после чего она одолела Россию — 3:1.

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В последнем поединке на групповом этапе представители Северной Америки в дополнительное время одержали верх над командой Чехии — 4:3.

Финляндия

В ходе своих четырех встреч в рамках группового этапа МЧМ этой команде удалось завоевать 7 очков, благодаря чему она смогла попасть в четвертьфинал турнира с третьей позиции.

В первом поединке подопечные Раймо Хелминена сразились со шведами. Исход данного матча решался в дополнительное время, где финны потерпели поражение от «трех корон» со счетом 2:3.

28 декабря Финляндия не заметила сопротивления Словакии. На «ВЕРК Арене» она без шансов разгромила оппонентов — 8:1. Крупной победой закончилась игра с Казахстаном — 7:1.

А 31 декабря финны в поединке со Швейцарией открыли счет в первом периоде, но в итоге подопечные Раймо Хелминена крупно уступили соперникам — 2:5.

Прогноз

На победу США в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,45, на ничью — 6,70, а на победу Финляндии — 4,70.

В поединке против США финны постараются выступить достойно, не дав американцам выиграть крупно. Наш прогноз на матч — победа Финляндии с форой +2,5 с коэффициентом 1,57. 0