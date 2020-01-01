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    Что покажет «Даллас» в первой игре 2020 года?

    «Даллас» — «Нэшвилл». Прогноз (к. 2.33) и ставки на матч НХЛ 1 января 2020 года

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    Прогноз на «Даллас» — «Нэшвилл»
    Тайлер Сегин
    В очередной игре НХЛ «Даллас» будет принимать «Нэшвилл». Матч состоится 1 января на арене «Американ Эйрлайнс-центр». Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Даллас» — «Нэшвилл».
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    Хоккей. НХЛ 01 Января 2020 года Коэффициенты на матч
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    «Даллас»

    На данный момент клуб из штата Техас имеет на своем счету 48 очков. Эти баллы были добыты в 40 матчах регулярного первенства, благодаря чему команда идет сейчас третьей в Центральном дивизионе.

    15 декабря «Даллас» уже встречался с «Нэшвиллом». В выездном поединке «шерифы» одержали верх — 4:1. А затем подопечные Рика Боунесса уступили «Эдмонтону» (1:2) и в овертайме одолели «Тампу-Бэй» (4:3).

    Два других поединка клуб из Техаса провалил. Сперва он потерпел поражение от «Флориды» (4:7), а затем в родных стенах был разгромлен «Калгари» (1:5).

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    29 декабря «Даллас» на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в серии послематчевых бросков победил «Колорадо» (2:2, 2:0), после чего «шерифы» разобрались с «Аризоной» (4:2).

    «Нэшвилл»

    Сейчас коллектив, представляющий штат Теннесси, имеет в своем распоряжении 42 балла, которые ему удалось заработать в 38 встречах. Пока этого хватает лишь для шестого места в таблице Центрального дивизиона.

    После поражения от «Далласа» 15 декабря со счетом 1:4 «Нэшвилл» на выезде разгромил «Рейнджерс» (5:2) и «Айлендерс» (8:3).

    Затем подопечные Питера Лавиолетта в дополнительное время потерпели поражение от «Оттавы» (4:5), а чуть позже в добавочном периоде «Предс» одержали верх над «Бостоном» (4:3).

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    24 декабря «горничные коты» переиграли «Аризону» (3:2), но в последних своих матчах «Нэшвилл» дважды был слабее «Питтсбурга» (2:5; 4:6).

    Прогноз

    На победу «Далласа» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,25, на ничью — 4,00, а на победу «Нэшвилла» — 2,66.

    Наш прогноз на матч — «Даллас» не проиграет и тотал больше 4,5 с коэффициентом 2,33. 0

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