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    Справится ли «Металлург» Мг дома с «Динамо»?

    «Металлург» Мг — «Динамо» Москва. Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч КХЛ 29 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Металлург» Мг — «Динамо» Москва
    Юусо Хиетанен
    В очередной игре КХЛ «Металлург» Мг будет принимать «Динамо» Москва. Матч состоится 29 декабря на «Арене Металлург». Начало встречи — в 15:00 мск. Прогноз на «Металлург» Мг — «Динамо» Москва.

    «Металлург» Мг

    На данный момент клуб из Магнитогорска идет восьмым в турнирной таблице Восточной конференции. В 42 встречах регулярки команда раздобыла 45 баллов.

    В зимних матчах «сталевары» четырежды выиграли и столько же раз уступили. 3 декабря «Металлург» Мг по буллитам был слабее «Локомотива» (2:2, 0:1), а чуть позже в послематчевых бросках «лисы» одолели «Салават Юлаев» (1:1, 2:1).

    7 декабря подопечные Ильи Воробьева потерпели поражение от «Трактора» (0:1), после чего они разобрались с «Динамо» Рига (5:1) и «Нефтехимиком» по буллитам (3:3, 2:0).

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    С 22 по 24 декабря «сталевары» дважды проиграли. В гостях «Металлург» Мг не справился с питерским СКА (1:2) и ЦСКА (2:3). В последней встрече «лисы» оказались сильнее рижского «Динамо» (2:0).

    «Динамо» Москва

    Сейчас на счету столичного клуба имеется 42 матча, в которых команда завоевала 55 очков. Благодаря этому она замыкает тройку лидеров в таблице Западной конференции.

    6 декабря в Ярославле «Динамо» Москва уверенно разобралось с «Локомотивом» (4:0), после чего подопечные Владимира Крикунова провалили две домашние встречи.

    Сперва бело-голубые потерпели поражение от СКА в послематчевых бросках (2:2, 0:1), а позже москвичи в дополнительное время не справились с «Йокеритом» (1:2).

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    Но с 19 декабря «Динамо» Москва только побеждает. В тот день столичный коллектив разнес «Северсталь» (8:1). Затем команда Крикунова одолела «Сочи» (3:1), ЦСКА (3:0) и «Барыс» в овертайме (4:3).

    Прогноз

    На победу «Металлурга» Мг в грядущем матче букмекеры дают коэффициент 2,46, на ничью они предлагают котировку 3,80, а на победу «Динамо» Москва — 2,60.

    На данном этапе турнира «лисы» вновь начали выступать нестабильно, что будет на руку столичной команде. Наш прогноз — «Динамо» Москва не проиграет и тотал меньше 6,5 с коэффициентом 1,83. 0

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