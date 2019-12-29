ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Нуну Эшпириту СантуНуну повторил рекорд Конте. «Волки» вновь обыграли «Манчестер Сити» Артемий ПанаринНХЛ. Три очка Панарина, две передачи Прохоркина, седьмая подряд победа «Сент-Луиса» «Ливерпуль»АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Лестер», поражения «Манчестер Сити» и «Челси»
  • 13:58
    • «Эвертон» хочет купить Мертенса для Анчелотти
  • 13:29
    • «Тоттенхэму» интересен защитник «Реала»
  • 13:01
    • «Рубин» приобрел нападающего «Краснодара»
  • 10:33
    • Форвард «Краснодара» рассказал об интересе из Бразилии и Европы
  • 09:16
    • «Бостон» одержал пятую победу подряд, «Филадельфия» уступила «Орландо»
  • 08:06
    • Овечкин отказался от участия в Матче всех звезд НХЛ-2020
  • 00:50
    • «Вулверхэмптон» в большинстве вырвал победу у «Манчестер Сити»
    Все новости спорта

    «Автомобилист» несколько раз огорчить «Барыс»

    «Амур» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.91) и ставки на матч КХЛ 29 декабря 2019 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Барыс Прогнозы на Автомобилист
    Прогноз на «Амур» — «Локомотив»
    Павел Дацюк
    В очередной игре КХЛ «Барыс» будет принимать «Автомобилист». Матч состоится 29 декабря на «Барыс Арене». Начало встречи — в 14:00 мск. Прогноз на «Амур» — «Локомотив».
    ×
    Хоккей. КХЛ 29 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.45
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 2.60
  • Играть!
    •

    «Барыс»

    На данном этапе регулярки представители Казахстана успели провести 40 матчей. В них команда сумела заработать 51 балл, благодаря чему сейчас она идет четвертой в турнирной таблице Восточной конференции.

    4 декабря «Барыс» у себя дома проиграл «Йокериту» (2:4), после чего подопечные Андрея Скабелки победили в четырех выездных поединках кряду.

    Сперва коллектив из Нур-Султана уверенно разобрался с «Сочи» (4:1). Затем казахстанцы были сильнее «Авангарда» (3:2), «Торпедо» (4:0) и «Витязя» (5:2).

    Все прогнозы на КХЛ

    Но в трех последних встречах «Барыс» трижды уступил. 22 декабря коллектив Андрея Скабелки проиграл «Спартаку» (1:3), а чуть позже он крупно влетел СКА (2:6). В матче с «Динамо» Москва казахстанцы оказались слабее в овертайме (3:4).

    «Автомобилист»

    В своих 40 поединках регулярного первенства команде из Екатеринбурга удалось набрать 52 очка, что позволяет ей занимать третью строчку в рейтинге Восточной конференции.

    Первое поражение в декабре «Автомобилист» потерпел от «Сочи». В той встрече коллектив Андрея Мартемьянова был слабее «леопардов» в серии буллитов (1:1, 0:3).

    Но затем «Авто» победило в пяти следующих матчах. Клуб, представляющий Екатеринбург, оказался сильнее «Динамо» Рига (5:4), «Амура» (3:0), «Нефтехимика» (4:3), «Куньлуня РС» (4:1) и «Адмирала» в овертайме (2:1).

    1000ЗабратьПросто за регистрацию, без условийwinline.ru 10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru

    27 декабря на «Платинум Арене» «Автомобилист» встретился с «Амуром». В этом противостоянии гости не сумели справиться с «тиграми», уступив в послематчевых бросках (3:3, 0:2).

    Прогноз

    На победу «Барыса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,40. Ничья оценивается в 3,85, а победа «Автомобилиста» — в 2,65.

    В грядущем поединке «Авто» сыграет ярко, продемонстрировав свои атакующие способности с лучшей стороны. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Автомобилиста» больше 2 с коэффициентом 1,91. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    3.60
  • Прогноз на матч Брайтон — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч ЦСКА — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Трабзонспор — Кайсериспор
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  3.50
  • Прогноз на матч Уотфорд — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.90
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Галатасарай — Антальяспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Норвич — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Россия U20 — Канада U20
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Швейцария U20 — Швеция U20
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Бернли — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  5.01
  • Экспресс дня 28 декабря
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Кларенс Зеедорф
  • Не кость широкая. Топ-10 футболистов, прокачавших ноги
    • 16:57 25/12/2019     Луис Суарес
  • Атакующее трио чемпионов. Оценки Месси, Гризманна и Суареса
    • 20:25 22/12/2019     Россия — Чехия
  • Характер есть, но этого мало. Россияне проиграли Чехии на МЧМ-2020
    • Вчера в 02:38
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Амур» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.91) и ставки на матч КХЛ 29 декабря 2019 года. Прогноз на «Амур» — «Локомотив». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.91
    Тоже интересно
    США — Германия Хоккей МЧМ-2020. Словакия победила Казахстан, США победил ГерманиюПодробности очередного игрового дня молодежного чемпионата мира по хоккею Вчера в 23:530
  • 13:44
    • Видаль требует бонусы от «Барселоны»
  • 13:16
    • Мойес готов возглавить «Вест Хэм»
  • 10:48
    • Михеев получил сильный порез кисти
    Фрэнк Лэмпард Футбол Нынешняя форма «Челси» может стоить команде места в топ-четверке«Синие» потерпели неожиданное поражение в матче с «Саутгемптоном» Вчера в 19:100
  • Экспресс дня

  • «Ливерпуль» не испугается стаи «волков»
  • 4.94
    •
  • 10:17
    • Емельяненко оказался на 11 кг легче Джексона
  • 23:41
    • Сборная США победила Германию на молодежном ЧМ
  • 23:26
    • Сборная России дозаявила Мисюля и Круглова на МЧМ-2020
    Футболисты «Ливерпуля» Футбол Чемпионство — вопрос времени. «Ливерпуль» разгромил «Лестер»Команда Юргена Клоппа оторвалась от конкурентов так далеко, что уже может не беспокоиться Вчера в 11:590
  • 21:24
    • «Милан» объявил о подписании Ибрагимовича
  • 16:00
    • Алиев впервые стал чемпионом России
  • 18:36
    • Косторная лидирует после короткой программы на ЧР, Медведева — 5-я
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие