«Амур» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.91) и ставки на матч КХЛ 29 декабря 2019 года

В очередной игре КХЛ «Барыс» будет принимать «Автомобилист». Матч состоится 29 декабря на «Барыс Арене». Начало встречи — в 14:00 мск. Прогноз на «Амур» — «Локомотив».

«Барыс»

На данном этапе регулярки представители Казахстана успели провести 40 матчей. В них команда сумела заработать 51 балл, благодаря чему сейчас она идет четвертой в турнирной таблице Восточной конференции.

4 декабря «Барыс» у себя дома проиграл «Йокериту» (2:4), после чего подопечные Андрея Скабелки победили в четырех выездных поединках кряду.

Сперва коллектив из Нур-Султана уверенно разобрался с «Сочи» (4:1). Затем казахстанцы были сильнее «Авангарда» (3:2), «Торпедо» (4:0) и «Витязя» (5:2).

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Но в трех последних встречах «Барыс» трижды уступил. 22 декабря коллектив Андрея Скабелки проиграл «Спартаку» (1:3), а чуть позже он крупно влетел СКА (2:6). В матче с «Динамо» Москва казахстанцы оказались слабее в овертайме (3:4).

«Автомобилист»

В своих 40 поединках регулярного первенства команде из Екатеринбурга удалось набрать 52 очка, что позволяет ей занимать третью строчку в рейтинге Восточной конференции.

Первое поражение в декабре «Автомобилист» потерпел от «Сочи». В той встрече коллектив Андрея Мартемьянова был слабее «леопардов» в серии буллитов (1:1, 0:3).

Но затем «Авто» победило в пяти следующих матчах. Клуб, представляющий Екатеринбург, оказался сильнее «Динамо» Рига (5:4), «Амура» (3:0), «Нефтехимика» (4:3), «Куньлуня РС» (4:1) и «Адмирала» в овертайме (2:1).

27 декабря на «Платинум Арене» «Автомобилист» встретился с «Амуром». В этом противостоянии гости не сумели справиться с «тиграми», уступив в послематчевых бросках (3:3, 0:2).

Прогноз

На победу «Барыса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,40. Ничья оценивается в 3,85, а победа «Автомобилиста» — в 2,65.

В грядущем поединке «Авто» сыграет ярко, продемонстрировав свои атакующие способности с лучшей стороны. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Автомобилиста» больше 2 с коэффициентом 1,91. 0