«Металлург» Мг — «Барыс». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч КХЛ 26 ноября 2019 года

В очередной игре КХЛ «Металлург» Мг будет принимать «Барыс». Матч состоится 26 ноября на «Арене Металлург». Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Металлург» Мг — «Барыс».

«Металлург» Мг

В 31 матче регулярки коллектив из Магнитогорска сумел подняться на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. Сейчас на счету этой команды имеется 33 балла.

Но в последних поединках «лисы», как и на старте сезона, начали проигрывать не самым сильным соперникам. В недавних пяти встречах «Металлург» Мг потерял очки трижды.

После уверенной победы над «Трактором» (5:2) подопечные Ильи Воробьева с минимальным преимуществом одолели «Сочи» (1:0), а затем начались поражения.

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«Сталевары» в Пекине оказались слабее «Куньлуня РС» (1:3), чуть позже в Хабаровске гости не справились с «Амуром» (2:3), а через несколько дней «Металлург» Мг уступил «Адмиралу» (4:5).

«Барыс»

Пока представители Казахстана находятся на пятой строчке в общем зачете Востока. В 29 поединках коллектив из Нур-Султана сумел заработать 36 очков.

С 24 октября по 24 ноября подопечные Андрея Скабелки приняли участие в 10 матчах регулярки. И всего две встречи «барсы» смогли выиграть.

Первый победный поединок проходил 12 ноября в Череповце. Тогда гости в овертайме одолели «Северсталь» (2:1). Затем в дополнительное время «Барыс» уступил московскому «Динамо» (2:3).

А после победы в добавочном периоде над «Автомобилистом» (3:2) подопечные Скабелки были разгромлены «Ак Барсом» (1:5). В последней встрече «Барыс» в овертайме не справился с «Амуром» (2:3).

Прогноз

На победу «Металлурга» Мг в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,99, ничья оценивается в 4,10, а успех гостей — в 3,25.

Поединок с клубом из Казахстана должен прервать серию из поражений «сталеваров». Наш прогноз на матч — «Металлург» Мг не проиграет и тотал меньше 6,5 с коэффициентом 1,60. 0