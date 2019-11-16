«Нью-Джерси» — «Питтсбург». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч НХЛ 16 ноября 2019 года

В очередной игре НХЛ «Нью-Джерси» будет принимать «Питтсбург». Матч состоится 16 ноября на арене «Пруденшал Центр». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Нью-Джерси» — «Питтсбург».

«Нью-Джерси»

Команда из Ньюарка приняла участие в 17 матчах регулярного чемпионата. За этот период она набрала лишь 14 баллов, из-за чего вынуждена находиться на 8 месте в Столичном дивизионе.

Но в последних шести играх «девс» сумели трижды победить. 3 ноября «Нью-Джерси» одолел «Каролину» (3:5), после чего в серии буллитов этот коллектив оказался сильнее «Виннипега» (1:1, 0:2).

А спустя несколько дней подопечные Джона Хайнса в гостях не справились с «Калгари» (5:2), а также были разгромлены «Эдмонтоном» (4:0).

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10 ноября «девс» разобрались с «Ванкувером» (1:2), а чуть позже на арене «Пруденшал Центр» хозяева потерпели поражение от «Оттавы» (2:4).

«Питтсбург»

Коллектив, представляющий Пенсильванию, сыграл в 18 поединках сезона. В них команда заработала 22 очка, в результате чего заняла 4 место в таблице Столичного дивизиона.

30 октября на «Пи-пи-джи Пэйнтс Арене» хозяева разгромили «Филадельфию» (7:1). Но после этого подопечные Майка Салливана проиграли в двух матчах.

Сперва «Питтсбург» в овертайме потерпел поражение от «Эдмонтона» (1:2), а затем на арене «ТД Гарден» гости оказались слабее «Бостона» (6:4).

Чуть позже «Пенс» в дополнительное время разобрались с «Айлендерс» (3:4), а также по буллитам взяли верх над «Чикаго» (2:2, 2:1). А 13 ноября в добавочном периоде «Питтсбург» уступил «Рейнджерс» (3:2).

Прогноз

На победу «Нью-Джерси» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,80, на ничью — 4,20, а на победу «Питтсбурга» — 2,20.

Если «пенс» не хотят покинуть зону плей-офф в Столичном дивизионе, то им необходимо обыгрывать аутсайдера Восточной конференции. Наш прогноз — победа «Питтсбурга» в матче с коэффициентом 1,73. 0