«Баффало» — «Каролина». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч НХЛ 15 ноября 2019 года

В очередной игре НХЛ «Баффало» будет принимать «Каролину». Матч состоится 15 ноября на арене «КиБанк Центр». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Баффало» — «Каролина».

«Баффало»

Команда из города Буффало сыграла в 17 поединках сезона. За этот период представителям штата Нью-Йорк удалось набрать 20 очков и занять 5 место в Атлантическом дивизионе.

Последняя победа «Сэбс» была зафиксирована 26 октября. Тогда на выезде этот коллектив оказался сильнее «Детройта» (0:2), после чего «мечи» больше не выигрывали.

29 октября подопечные Ральфа Крюгера в серии буллитов уступили «Аризоне» (2:2, 0:1), а затем «Баффало» был разгромлен «Вашингтоном» (6:1).

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Чуть позже клуб из Нью-Йорка потерпел поражение от «Айлендерс» (0:1) и дважды от «Тампы-Бэй» (2:3; 5:3).

«Каролина»

Сейчас клуб из города Роли располагается на 5 строчке в турнирной таблице Столичного дивизиона. В 18 матчах чемпионата этот коллектив набрал 21 балл.

2 ноября «Каролина» в родных стенах встретилась с «Детройтом». В домашней игре хозяева уверенно разобрались с соперниками (7:3). А затем подопечных Рода Бриндамора ждал неудачный отрезок из поражений.

«Каролина» оказалась слабее «Нью-Джерси» (3:5), «Филадельфии» (4:1), «Рейнджерс» (2:4) и «Оттавы» (4:1).

Но 12 ноября «Кейнс» провели еще одну встречу с канадским коллективом. В городе Роли команда Бриндамора взяла реванш у «Оттавы», разгромив «Сенс» со счетом 8:2.

Прогноз

Победа «Баффало» в этом поединке оценивается коэффициентом 2,45, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,20, а на победу «Каролины» — 2,46.

Наш прогноз на матч — победа «Баффало» или ничья с коэффициентом 1,53. 0