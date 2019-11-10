Чехия — Россия. Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч Кубка Карьяла 10 ноября 2019 года

В игре в рамках Кубка Карьяла Чехия сыграет с Россией. Матч состоится 10 ноября на «Хартвалл Арене». Начало встречи — в 14:30 мск. Прогноз на Чехия — Россия.

Чехия

В своих двух матчах команда из Чехии смогла набрать 5 баллов. С разницей забитых и пропущенных шайб 6:3 эта сборная занимает первое место в таблице.

На старте Кубка Карьяла подопечные Милоша Ржиги на «Тегера Арене» встретились со шведами. В данном поединке верх взяли чехи (3:1).

А в следующей игре сборная Чехии противостояла Финляндии. В напряженной битве коллективу Ржиги пришлось дважды сокращать преимущество в счете.

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Установив ничейный результат на 18 минуте, Чехия перевела матч в овертайм, а затем и в серию буллитов. В итоге финны уступили оппонентам (2:2, 0:1).

Россия

Приняв участие в двух поединках данного турнира, Россия смогла заработать лишь 2 балла, из-за чего сборная занимает третье место в таблице среди всех команд.

В первом матче на «Хартвалл Арене» «красная машина» сыграла с Финляндией. Нанеся 32 удара в створ ворот, подопечные Кудашова не смогли переиграть оппонентов, уступив им 3:4.

В следующей встрече Россия противостояла Швеции. Имея преимущество в счете, эта команда упустила победу в основное время. Матч перешел в овертайм.

В добавочном периоде оппоненты обошлись без голов, а в серии буллитов россияне взяли верх над «коронами». Итоговый результат — 4:5 (4:4, 1:2).

Прогноз

Победа Чехии в данном поединке оценивается коэффициентом 3,65, на ничью букмекеры предлагают котировку 4,50, а на победу России — 1,80.

Наш прогноз на матч — тотал больше 4,5 с коэффициентом 1,59. 0