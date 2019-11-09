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    Придут ли в себя россияне после поражения от финнов?

    Швеция — Россия. Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч Кубка Карьяла 9 ноября 2019 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на Евротур Прогнозы на Кубок Карьяла Прогнозы на сборную Швеции Прогнозы на сборную России
    Прогноз на Швеция — Россия
    Дамир Жафяров
    В игре в рамках Кубка Карьяла Швеция сыграет с Россией. Матч состоится 9 ноября на «Хартвалл Арене». Начало встречи — в 14:30 мск. Прогноз на Швеция — Россия.

    Швеция

    На данный момент шведы идут последними в турнирной таблице с нулем в графе набранных очков.

    Свой стартовый поединок в новом розыгрыше Кубка Карьяла «три короны» проиграли Чехии (3:1). Пропустив первыми во втором периоде, подопечные Юхана Гарпенлева сумели отыграться, но затем соперник реализовал большинство.

    А финальную точку во встрече чехи поставили заброшенной шайбой в пустые ворота на 18 минуте 3 периода. В этом матче Швеция нанесла 22 броска в створ, но реализация моментов составила лишь 4,55%.

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    И даже показатель в 93,33% отраженных ударов не помог шведам в первой игре Кубка. В матче этого турнира против россиян в прошлом году команда была разгромлена оппонентами (1:4).

    Россия

    Сейчас сборная России идет третьей в турнирной таблице. На ее счету пока также нет очков, но команда опережает Швецию по разнице голов — 3:4.

    Первый поединок в данном турнире вышел очень напряженным. В результативной битве с Финляндией «красная машина» оказалась слабее (3:4).

    Ключевым в этой встрече был 3 период. Тогда гол Рафикова вывел Россию вперед, но шайбы финнов на 7 и 10 минутах принесли им победу.

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    Несмотря на преимущество по броскам в створ (32), подопечные Кудашова сумели реализовать лишь 9,38% этих ударов. 20 выстрелов пришлись мимо.

    Прогноз

    Победа Швеции в основное время встречи оценивается букмекерами коэффициентом 3,10, на ничью они предлагают котировку 4,50, а на победу России — 1,96.

    Несмотря на поражение от Финляндии, сборная России выглядела неплохо. Во втором матче Кубка они должны обыгрывать соперников. Наш прогноз — победа России в матче с коэффициентом 1,58. 0

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    Швеция — Россия. Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч Кубка Карьяла 9 ноября 2019 года. Прогноз на Швеция — Россия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.58
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