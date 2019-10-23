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    В схватке «котов» с «пингвинами» будет много шайб

    «Флорида» — «Питтсбург». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч НХЛ 23 октября 2019 года

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    Прогноз на «Флорида» — «Питтсбург»
    Майкл Мэтсон
    В очередной игре НХЛ «Флорида» будет принимать «Питтсбург». Матч состоится 23 октября на арене «BB&T-центр». Начало встречи — в 02:00 мск. Прогноз на «Флорида» — «Питтсбург».
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    Хоккей. НХЛ 23 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 2.05
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 2.90
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    «Флорида»

    На данный момент команде из американского города Санрайз удалось заработать 9 очков в 8 играх, благодаря чему клуб из штата Флорида занял 11 строчку в таблице Восточной конференции.

    На старте сезона «коты» крупно уступили «Тампе» (5:2), но через пару дней подопечные Джоэля Кенневилля взяли у «молний» реванш (4:3).

    После этого «Флорида» проиграла в трех поединках кряду. «Пантерз» уступили «Каролине» (3:6), «Баффало» по буллитам (2:2, 2:0), а также «Айлендерсу» в послематчевых бросках (2:2, 1:0).

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    14 октября «коты» одолели «Нью-Джерси» (4:6), но чуть позже команда из Санрайза потерпела поражение от «Колорадо» в овертайме (4:5). А в последнем на сегодня поединке «Флорида» взяла верх над «Нэшвиллом» в серии буллитов (2:2, 0:1).

    «Питтсбург»

    На данном этапе регулярного чемпионата коллектив из штата Пенсильвания внес себе в актив 9 поединков, в которых он сумел набрать 12 очков. Сейчас команда занимает 4 место в общем зачете Востока.

    После разгромного поражения от «Виннипега» дома (1:4) «Пенс» победили в 5 следующих встречах.

    13 октября «Питтсбург» одолел «Анахайм» (2:1), а через 2 дня подопечные Майка Салливана взяли верх над «Миннесотой» (4:7). Свой реванш «Пингвинз» получили и в противостоянии с «Джетс» (2:7).

    После этого клуб из Пенсильвании в родных стенах переиграл в овертайме «Колорадо» (3:2), а чуть позже коллектив Салливана разобрался с «Далласом» (4:2).

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    Но 20 октября на «Пи-пи-джи Пэйнтс Арене» «Питтсбург» всухую уступил «Вегасу» (3:0).

    Прогноз

    На победу «Флориды» в основное время матча букмекеры предлагают котировку 2,18, на ничью они дают коэффициент 4,30, а успех «Питтсбурга» оценивается в 2,75.

    В этом сезоне оба коллектива проводят результативные поединки, поэтому много моментов и заброшенных шайб мы увидим и в их очном противостоянии. Наш прогноз — тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,65. 0

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