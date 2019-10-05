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    Кто из команд впервые проиграет в новом сезоне?

    «Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон Кэпиталз». Прогноз (к. 1.94) и ставки на матч НХЛ 5 октября 2019 года

    Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Нью-Йорк Айлендерс Прогнозы на Вашингтон Кэпиталз
    Прогноз на «Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон Кэпиталз»
    Мартин Фехервари
    В очередной игре НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» будет принимать «Вашингтон Кэпиталз». Матч состоится 5 октября на арене «Барклайс-центр». Начало встречи — в 02:00 мск. Прогноз на «Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон Кэпиталз».

    «Айлендерс»

    На данный момент команда, представляющая Столичный дивизион, еще не играла в новом сезоне Национальной хоккейной лиги. Этот коллектив 29 сентября завершил предсезонную подготовку.

    Свои поединки предсезонки нью-йоркский клуб провел не очень ровно. При этом подопечные Барри Троца начали ее с трех побед кряду.

    «Айлендерс» дважды обыграли «Филадельфию». Сперва — 1:3, а чуть позже в овертайме (3:2), а также взяли верх над «Детройтом» в дополнительное время (3:4).

    Затем клуб из Нью-Йорка потерпел поражение от «Нью-Джерси» (4:3), но через 2 дня команда вновь одолела «Детройт» в овертайме (3:2).

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    После этого «Айлс» встретились с «Рейнджерс» и уступили хозяевам (3:1). Последний поединок предсезонки коллектив Барри Троца выиграл, взяв реванш у того же соперника (4:2).

    «Вашингтон»

    В отличие от оппонента, команда из округа Колумбия уже успела принять участие в одной игре нового сезона НХЛ.

    Этот поединок оказался для «Кэпс» очень удачным. На арене «Энтерпрайз» «Вашингтон» встретился с «Сент-Луисом», где в овертайме сумел переиграть хозяев (2:3).

    Благодаря этому коллектив Тодда Райрдена уже занял 5 строчку в Восточной конференции с 2 очками в активе. Свою предсезонку «Кэпиталз» также провели неплохо. Команда выиграла 5 матчей из 6.

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    В ходе подготовки к регулярке «Вашингтон» победил «Чикаго» в дополнительное время (4:3), «Сент-Луис» (3:2), «Каролину» (3:2), вновь «Чикаго» (0:6), а также еще раз «Каролину» (3:4). Единственное поражение клуб потерпел во второй встрече с «Сент-Луисом» (4:3).

    Прогноз

    На победу «Айлендерс» в основное время встречи букмекеры дают коэффициент 2,44, на ничью — 4,00, а на победу «Вашингтон Кэпиталз» — 2,55.

    По последним результатам создается впечатление, что «Кэпс» все же находятся в лучшей форме, чем хозяева поединка. Наш прогноз — победа «Вашингтона» в матче с коэффициентом 1,94. 0

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    «Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон Кэпиталз». Прогноз (к. 1.94) и ставки на матч НХЛ 5 октября 2019 года . Прогноз на «Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон Кэпиталз». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.94
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