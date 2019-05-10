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    Чехия и Швеция могут порадовать результативной игрой

    Чехия — Швеция. Прогноз (к. 2.13) и ставки на матч группового этапа Чемпионата мира по хоккею 10 мая 2019 года

    Чемпионат мира по хоккею Сборная Чехии Сборная Швеции
    Прогноз на Чехия — Швеция
    Хенрик Лундквист, Швеция
    В рамках группового этапа Чемпионата мира по хоккею 10 мая 2019 года сборная Чехии сыграет со сборной Швеции. Начало матча — 21:15 мск. Прогноз на Чехия — Швеция.

    Чехия

    Три года подряд на чемпионатах мира Чехия останавливается на стадии четвертьфинала плей-офф. Хотя до этого сборная дважды играла в матчах за бронзу, а в 2010-м году даже стала чемпионом мира. Но, как видим, результаты постепенно ухудшаются.

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    Улучшить ситуацию был призван новый тренер Милош Ржига, который на турнире в Словакии сможет рассчитывать на нескольких звезд из НХЛ — нападающих Якуба Ворачека, Онджея Палата и Якуба Врану. В защите представители сильнейшей лиги — это Радко Гудас и Ян Рутта, но среди вратарей — только представители местной Лиги и КХЛ (Якуб Коварж).

    От Ржигы можно ждать активный скоростной хоккей, но все также зависит от того, смогут ли диктовать такой темп соперникам лидеры команды, особенно в матчах с такими грандами как Швеция.

    Швеция

    Сборная Швеция – одна из сильнейших сборных планеты в целом, а за последние два года желто-синие дважды стали чемпионами мира, что делает шведов главными претендентами на победу в Словакии.

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    Лидерами сборной являются опытный вратарь Хенрик Лундквист, защитники Оливер Экман-Ларссон, Маттиас Экхольм, нападающие Йеспер Бретт, Луи Эрикссон, Эллиас Петтерссон, Андриан и Марио Кемпе, Патрик Хорнквист, Уилльям Нюландер.

    Как видим, состав у шведов сплошь состоит из игроков НХЛ, если не считать нескольких исключений. Это подвижная и дисциплинированная команда с очень сильным тренером Рикардом Гренборгом во главе.

    Прогноз

    Букмекеры в этом матче отдают заметное предпочтение Швеции, и мы не будем с этим спорить, но можем присмотреться к ставке на тотал больше 5,5 с коэффициентом 2,13 — обе сборные обладают хорошим составом форвардов, что может вылиться в результативный хоккей. 0

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    Чехия — Швеция. Прогноз (к. 2.13) и ставки на матч группового этапа Чемпионата мира по хоккею 10 мая 2019 года. Прогноз на Чехия — Швеция. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.13
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