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    Выбьет ли «Каролина» в четвертом матче серии «Айлендерс»?

    «Каролина» — «Айлендерс». Прогноз (к. 2.06) и ставки на четвертый матч второго раунда Кубка Стэнли 4 мая 2019 года

    НХЛ Каролина Харрикейнз Нью-Йорк Айлендерс
    Прогноз на «Каролина» — «Айлендерс»
    Теуво Теравайнен, «Каролина»
    В рамках второго раунда Кубка Стэнли 4 мая 2019 года «Каролина Харрикейнз» примет «Нью-Йорк Айлендерс». Начало матча — 02:00 мск. Прогноз на «Каролина» — «Айлендерс».

    «Каролина»

    В третьем матче второго раунда «Каролина» дома обыграла «Айлендерс» (5:2), одержав третью подряд победу (3:0 в серии). «Харрикейнз» в шаге от выхода в финал конференции, и каждая следующая победа станет ключевой.

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    Вернулся в строй после сотрясения мозга российский нападающий Андрей Свечников, но очков в матче не набрал, зато результат сделали лидеры атаки — Теуво Теравайнен оформил дубль, гол+пас на счету Себастьяна Ахо. По шайбе забросили форварды Джастин Уильямс и защитник Джастин Фолк, две передачи у защитника Джейкоба Слэвина. Впервые вышел на лед в данной серии вратарь Кэртис Макэлхинни, отразив 28 из 30 бросков.

    Несмотря на счет, победа далась «Каролина» не так уж легко — соперник дважды отыгрывался по ходу матча, а две последние шайбы команда забросили в пустые ворота. Но стоит отметить, что «Харрикейнз» нанесли по воротам «Айлендерс» 38 бросков — в этот раз в атаке они сыграли отлично.

    «Айлендерс»

    Третье поражение подряд в серии с «Каролиной» и счет 0:3 почти не оставляют шансов «Айлендерс» на камбэк. Но все же, если зацепиться за четвертую игру на выезде, и затем обыграть соперника дома, шансы могут появиться.

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    Не самый лучший матч сыграл вратарь Робин Ленер, пропустив три шайбы с 36 бросков. Но в целом претензий больше к обычно железобетонной обороне. Что касается атаки, здесь лидеры также промолчали — лишь форвард Джош Бэйли оформил гол+пас, еще одну шайбу забросил защитник Дэвон Тэйвз.

    «Айлендерс» пропустили непривычно много для себя, так что главная причина поражения кроется в обороне, которая позволяла сопернику слишком многое. С другой стороны, атака «Островитян» пока так и не раскрылась в данной серии.

    Прогноз

    Сейчас уже почти нет сомнений в том, что «Каролина» выйдет в финал Восточной конференции, вопрос лишь в том, в каком матче это произойдет? Но все же, мы не может поверить, что «Айлендерс» не возьмут хотя бы одну победу — прогноз на победу «Островитян» в матче с коэффициентом 2,06. 0

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    «Каролина» — «Айлендерс». Прогноз (к. 2.06) и ставки на четвертый матч второго раунда Кубка Стэнли 4 мая 2019 года. Прогноз на «Каролина» — «Айлендерс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.06
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