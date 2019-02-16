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    «Трактор» возьмет реванш у «Северстали»

    «Северсталь» — «Трактор». Прогноз и ставки на матч КХЛ 16 февраля 2019 года

    КХЛ Северсталь Трактор
    Прогноз на «Северсталь» — «Трактор»
    Евгений Лапенков, «Северсталь»
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 16 февраля 2019 года череповецкая «Северсталь» примет челябинский «Трактор». Начало матча — 17:00 мск. Прогноз на «Северсталь» — «Трактор».
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    «Северсталь»

    В прошлом поединке «Северсталь» обыграла «Трактор» на выезде в серии буллитов (2:1), а теперь примет челябинцев дома. У череповчан две победы в последних трех играх, но шансов на плей-офф уже нет — 12 очков отставания от 8-го места в Западной конференции.

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    Единственную шайбу в основное время забросил ключевой форвард Эштон Картер, а в серии буллитов точные броски удались нападающему Дмитрию Марковину и Джеффу Кинрейду. Среди ключевых игроков также вратарь Доминик Фурх, нападающие Юрий Трубачев, Алексей Михнов.

    «Северсталь», вполне логично, одна из худших команд КХЛ не только по месту в таблице, но и по статистике. При этом у череповчан абсолютно худшая реализация большинства (лишь 10,8%).

    «Трактор»

    «Трактор», несмотря на поражение от «Северстали» (третья подряд), все же взял одно очко, сохранив два очка отрыва от «Сибири» в Восточной конференции. Пока что челябинцы занимают 8-е место — последнее, дающее право на выход в плей-офф.

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    Единственную шайбу в игре с «Северсталью» забросил нападающий Александр Шаров. Среди ключевых исполнителей — вратарь Василий Демченко, защитник Ник Бэйлен, нападающие Йонас Энлунд, Виталий Кравцов, Райан Стоа, Антон Глинкин, Александр Бергстрем и Пол Щехура, но он травмирован.

    «Трактор» за последнее время подтянулся в топ-10 команд КХЛ с самой надежной обороной, пропуская в среднем менее 2,5 шайб за матч, а меньшинству у челябинцев даже в топ-5 — 86,6% надежности. Зато у «Трактора» абсолютно худшая в Лиге атака — всего 1,69 заброшенных шайб в среднем за матч.

    Прогноз

    Соперники играют зеркальные матчи, так что вероятность размена победами высока, и в целом в двух играх до этого соперники обменялись домашними победами — «Трактор» выиграл 2:1, «Северсталь» — 4:0. Ставим на успех «Трактора» в матче с коэффициентом 1,77. 0

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    Прогноз на «Северсталь» — «Трактор». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.77. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 16 февраля 2019 года череповецкая «Северсталь» примет челябинский «Трактор». Начало матча — 17:00 мск.
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