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    «Динамо Москва» не должно испытать проблем с «Сочи»

    «Динамо Москва» — «Сочи». Прогноз и ставки на матч КХЛ 15 февраля 2019 года

    КХЛ Динамо Сочи
    Прогноз на «Динамо Москва» — «Сочи»
    Вадим Шипачев, «Динамо Москва»
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 15 февраля 2019 года московское «Динамо» примет ХК «Сочи». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на «Динамо Москва» — «Сочи».
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    «Динамо Москва»

    В прошлой игре «Динамо Москва» дома разбило «Йокерит» (5:2) — это вторая победа бело-голубых подряд и пятая в последних шести матчах. Москвичи набрали отменный ход, закрепившись на пятом месте Западной конференции — опережают на пять очков «Спартак», но на семь отстают от «Йокерита».

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    Героем поединка стал топ-форвард команды Вадим Шипачев, забросивший шайбу и отдавший три результативные передачи партнерам — дубль на счету Микса Индрашиса, по шайбе забросили Семен Панкратов и защитник Артем Волков, а защитник Илья Никулин сделал ассистентский хет-трик. Также отметим важность для команды вратаря Александра Еременко и форварда Дмитрия Кагарлицкого.

    У «Динамо Москва» третья лучшая реализация большинства в КХЛ (25,2%), команда находится в районе топ-10 по заброшенным/пропущенным шайбам, но меньшинство шестое худшее в Лиге — лишь 77,8% надежности.

    «Сочи»

    В прошлом матче «Сочи» дома в овертайме дожал «Витязь» (3:2), прервав серию из трех поражений. Команда занимает 8-е место на Западе, опережая на два очка «Динамо Рига», и на три отставая от «Витязя».

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    Хороший поединок провел вратарь Константин Барулин, отразив 33 из 35 бросков, форвард Мартин Бакош сделал гол+пас, Шон Коллинз отдал две передачи, Сергей Шмелев и защитник Егор Рыков забросили по шайбе. Среди ключевых исполнителей выделим защитника Юрки Йоккипаку, нападающих Эрика О’Делла, Станислава Бочарова и Роберта Розена.

    По большинству показателей «Сочи» находится в районе 15-17 мест, то есть, статистика ниже среднего. Хуже всего дела с игрой в меньшинстве — 77,1% надежности и пятый худший результат в КХЛ.

    Прогноз

    Прошлая встреча соперников на льду «Сочи» завершилась уверенной победой «Динамо» (5:1), и в этот раз мы также почти не сомневаемся в успехе москвичей — прогноз на победу «Динамо» в основное время с коэффициентом 1,91. 0

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    Прогноз на «Динамо Москва» — «Сочи». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.91. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 15 февраля 2019 года московское «Динамо» примет ХК «Сочи». Начало матча — 19:30 мск.
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