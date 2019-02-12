«Филадельфия» — «Питтсбург». Прогноз и ставки на матч НХЛ 12 февраля 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 12 февраля 2019 года «Филадельфия Флаерз» примет «Питтсбург Пингвинз». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Филадельфия» — «Питтсбург».

«Филадельфия»

В прошлом матче «Филадельфия» в родных стенах не оставила шансов «Анахайму» (6:2), выиграв девятый из десяти последних поединков, и во всех десяти «Флаерз» набирают очки. Спурт «Летчиков» позволил им сократить отрыв от зоны плей-офф Востока до шести очков — команда занимает шестое место в Столичном дивизионе.

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Одним из героев матча с «Анахаймом» стал топ-форвард Шон Кутюрье, который набрал 3 (1+2) очка. По голу и передаче записали себе в актив нападающие Трэвор Конечны, Михаеэль Раффль, Фил Варон, по шайбе забросили Нолан Патрик и Оскар Линдблон. Российский защитник Иван Проворов завершил поединок без очков.

Лишь по игре в атаке «Филадельфия» с трудом идет на грани топ-20, забрасывая в среднем 2,89 шайб за матч. Остальные показатели в топ-10 худших в НХЛ.

«Питтсбург»

В прошлом матче «Питтсбург» на выезде в результативном поединке уступил «Тампе-Бэй» (4:5) — это четвертое подряд поражение «Пингвинз», которые занимают четвертое место в Столичном дивизионе, отставая на два очка от «Коламбуса» и лишь на одно опережают «Каролину».

Главная потеря команды — травма российского лидера атаки Евгения Малкина, который не играет четыре игры кряду. Слабо провел поединок резервный вратарь Кэйси Де Смит, гол+пас у форварда Брайана Раста, по шайбе забросили Таннер Пирсон, Джаред МакКанн и Гаретт Уилсон. Среди лидеров — защитник Крис Летанг, нападающие Сидни Кросби, Фил Кессел и Райан Гюнтцель.

«Питтсбург» обладает шестой сильнейшей атакой в НХЛ, забрасывая в среднем 3,42 шайбы за матч, а спецбригады команды входят в топ-10. Главная проблемы — это оборона и вратари, пропускающие в среднем более трех шайб за игру (лишь 20-й показатель).

Прогноз

В первом матче в сезоне «Филадельфия» на выезде оказалась сильнее «Питтсбурга» (4:2), и в этот раз букмекеры почти не сомневаются в результативной игре. Мы же прогнозируем победу «Флаерз» в матче с коэффициентом 2,02 — «Летчики» набрали удивительно хороший ход. 0