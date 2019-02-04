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    «Салават Юлаев» попробует сдержать результативное нападение «Барыса»

    «Салават Юлаев» — «Барыс». Прогноз и ставки на матч КХЛ 4 февраля 2019 года

    КХЛ Салават Юлаев Барыс
    Прогноз на «Салават Юлаев» — «Барыс»
    Хенрик Карлссон, «Барыс»
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 4 февраля 2019 года уфимский «Салават Юлаев» примет казахстанский «Барыс». Начало матча — 17:00 мск. Прогноз на «Салават Юлаев» — «Барыс».
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    «Салават Юлаев»

    В прошлой игре «Салават Юлаев» дома обыграл аутсайдера КХЛ «Амур» (3:2), прервав серию из двух поражений. Но в целом в последних восьми матчах уфимцы выиграли лишь трижды, причем у слабых команд. «Салават Юлаев» занимает шестое место на Востоке, опережая на 11 очков «Торпедо» и на шесть отставая от «Металлурга».

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    «Салавату» удалось дожать соперника лишь в третьем периоде, причем отлично сыграла третья тройка атаки — Владимир Жарков и Александр Кадейкин набрали по 3 (1+2) очка, еще одна шайба на счету Дмитрия Кугрышева. Среди ключевых исполнителей вратарь Юха Метсола, защитник Филип Ларсен, нападающие Тиму Хартикайнен, Йонас Кемппайнен, Линус Умарк.

    По всем показателям статистики «Салават Юлаев» входит в топ-10, но в большей мере делает упор на оборону, и особенно спецбригады, которые у уфимцев в топ-5 лучших в КХЛ.

    «Барыс»

    В прошлом матче «Барыс» дома устроил голевую феерию в игре с «Йокеритом», разбив финнов 8:2. Казахстанцы прервали серию из двух поражений, и наконец-то потеснили «Авангард» с первого места в дивизионе, заодно взобравшись на второе в Восточной конференции.

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    В игре с «Йокеритом» очки набрали все четыре пятерки, но особенно старались лидеры — Андре Петерссон оформил дубль и набрал три очка, Брэндон Боченски тоже отличился тремя баллами (1+2), гол+пас у Мэтта Фрэттина, защитник Даррен Диц отдал два ассиста, по шайбе забросили форварды Никита Михайлис и Роман Старченко.

    «Барыс» — это атакующая команда, забрасывающая 3,16 шайб в среднем за матч (3-й показатель), и реализующая 24,6% большинства (4-й). Но при этом оборона заметно слабее, а меньшинство вовсе лишь 17-е — 78,6% надежности.

    Прогноз

    Последняя встреча соперников завершилась минимальной домашней победой «Барыса», а до этого «Салават Юлаев» дважды бил казахстанцев — 7:3 дома и 3:0 на выезде. Лишь один матч был реально результативным, и это было еще в начале сезона. Прогноз на тотал меньше 4,5 с коэффициентом 2,29. 0

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    Прогноз на «Салават Юлаев» — «Барыс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.29. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 4 февраля 2019 года уфимский «Салават Юлаев» примет казахстанский «Барыс». Начало матча — 17:00 мск.
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