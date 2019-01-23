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    От «Калгари» и «Каролины» ждем результативный поединок

    «Калгари» — «Каролина». Прогноз и ставки на матч НХЛ 23 января 2019 года

    НХЛ Калгари Флэймз Каролина Харрикейнз
    Прогноз на «Калгари» — «Каролина»
    Андрей Свечников (слева), «Каролина»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 23 января 2019 года «Калгари Флэймз» примет «Каролина Харрикейнз». Начало матча — 05:00 мск. Прогноз на «Калгари» — «Каролина».
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    «Калгари»

    В прошлом поединке «Калгари» на выезде разобрался с «Эдмонтоном» (5:2), одержав вторую победу подряд и 9-ю в последних 11-ти поединках. «Флэймз» уверенно лидируют как в Тихоокеанском дивизионе, так и во всей Западной конференции.

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    В игре с «Ойлерз» забросил шайбу и отдал два ассиста топ-защитник Марк Джиордано, гол+пас на счету лидеров атаки Шона Монахана и Майкла Баклунда, шайбами отличились один из лидеров нападения Джонни Гудро и защитник Оливер Кайлингтон. Среди ключевых исполнителей также отметим защитников Ти Джея Броди, Ноа Хэнифина, нападающих Мэттью Ткачука и Элиаса Линдхольма.

    «Калгари» может похвастаться второй сильнейшей в НХЛ линией нападения после «Тампы-Бэй», забрасывающей в среднем 3,74 шайбы за игру. Но оборона также в полном порядке, большинство тоже входит в число лучших в Лиге, и лишь меньшинство подводит — 78,8% надежности и только 22-й показатель.

    «Каролина»

    В прошлом поединке «Каролина» на выезде тоже встречалась с «Эдмонтоном», и тоже была сильнее (7:4). «Харрикейнз» прервали серию из двух поражений, но пока что занимают 5-е место в Столичном дивизионе с семью очками отставания от «Питтсбурга» и зоны плей-офф.

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    Не лучший матч провел голкипер Петр Мразек, зато шикарно сыграла атака, в том числе наш Андрей Свечников, у которого 3 (1+2) очка. Дубли на счету Нино Нидеррайтера и Лукаса Уолмарка, Брок Макгинн и Джордан Мартинук забросили по шайбе, по три ассиста организовали защитник Джейкоб Слэвин и лидер нападения Себастьян Ахо.

    Только по одному показателю «Каролина» входит в топ-15 НХЛ — пропуская в среднем чуть меньше трех шайб за матч. Что касается результативности в нападении и эффективности спецбригад — «Харрикейнз» показывают результаты в третьем десятке.

    Прогноз

    Это первая встреча команд в сезоне — букмекеры считают явным фаворитом «Калгари», а мы считаем, что матч может быть еще и достаточно результативным — прогноз на тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,65. 0

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    Прогноз на «Калгари» — «Каролина». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 23 января 2019 года «Калгари Флэймз» примет «Каролина Харрикейнз». Начало матча — 05:00 мск.
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