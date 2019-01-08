«Йокерит» — «Динамо Москва». Прогноз и ставки на матч КХЛ 8 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 8 января 2019 года финский «Йокерит» примет московское «Динамо». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на «Йокерит» — «Динамо Москва».

«Йокерит»

В прошлом матче «Йокерит» уступил дома СКА (1:4), прервав серию из трех побед подряд. Финны занимают третье место на Западе, отставая от СКА уже на восемь очков и опережая «Локомотив» на три при одном матче в запасе.

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Против СКА слабовато сыграл вратарь Янис Калниньш, но голкиперы — это не самая сильная сторона команды. Единственную шайбу забросил один из лидеров атаки Никлас Йенсен. Среди ведущих игроков также защитник Алекс Грант, нападающие Сакари Маннинен, Йессе Йоэнсуу, Брайан О’Нейлл и Джон Норман. Травмированы защитник Эемели Расанен и нападающий Марко Анттила.

«Йокерит» — это атакующая команда, забрасывающая в среднем 3,22 шайбы за игру (лучше результативность только у СКА), а также реализующая 24,6% большинства (6-е место). В обороне финны играют заметно слабее.

«Динамо Москва»

В прошлом матче московское «Динамо» дома в овертайме уступило рижским одноклубникам (1:2). Причем рижанами москвичи проиграли дважды за последнюю неделю. Если же не считать этих игр, у бело-голубых семь побед подряд. «Динамо» борется за пятое место на Западе со «Спартаком», и отстает от «Локомотива» на девять очков.

Единственную шайбу московского «Динамо» в игре с рижанами забросил защитник Алексей Пепеляев, для которого она стала первой в сезоне. Лидерами команды являются защитники Илья Никулин, Юсо Хиетанен, нападающие Вадим Шипачев и Дмитрий Кагарлицкий. Травмированы ведущий защитник Миико Койвисто, нападающие Максим Афиногенов и Андрей Алексеев.

«Динамо» в целом демонстрирует средние результаты по заброшенным/пропущенным шайбам, хотя обладает несколькими сильными исполнителями, которые помогает бело-голубым реализовывать 25,1% большинства (5-й результат в КХЛ). Главная проблема «Динамо» — третье худшее в Лиге меньшинство с надежности лишь 74,6%.

Прогноз

Соперники сыграли друг с другом уже два матча, и оба раза сильнее оказалось «Динамо» (4:3 ОТ и 2:0), причем как на выезде, так и в родных стенах. Сейчас букмекеры верят в реванш финнов, но мы все же рискнем с прогнозом на третью победу «Динамо» в матче с коэффициентом 2,61. 0