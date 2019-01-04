«Ак Барс» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки на матч КХЛ 4 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 4 января 2019 года казанский «Ак Барс» примет уфимский «Салават Юлаев». Начало матча — 17:00 мск. Прогноз на «Ак Барс» — «Салават Юлаев».

«Ак Барс»

В прошлом матче «Ак Барс» дома минимально обыграл «Нефтехимик» (1:0), прервав серию из трех поражений. Казанцы занимают третье место в Восточной конференции, отставая от лидера «Автомобилиста» на семь очков, а за день до игры с «Салаватом» примут дома еще одного лидера конференции — «Авангард».

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Единственную и победную шайбу в матче с «Нефтехимиком» забросил нападающий Алексей Потапов, четвертый шатаут в сезоне оформил вратарь Владислав Подяпольский, отразив все 30 бросков в створ. Среди лидеров команды защитник Пол Постма, нападающие Иржи Секач, Данис Зарипов, Александр Свитов, Джастин Азеведо. Травмированы защитник Дмитрий Юдин, нападающие Федор Малыхин и Антон Ландер.

Практически по всем статистическим показателям «Ак Барс» занимает места в районе топ-10. Это сбалансированная и организованная команда, но есть одна проблема — это игра в большинстве. Казанцы реализуют лишь 14,2% своих попыток, что является 5-м худшим результатом в КХЛ.

«Салават Юлаев»

В прошлом матче «Салават Юлаев» дома разгромил «Кунь Лунь» (5:0), прервав серию из двух поражений. Теперь уфимцев ждет выезд в Казань, а затем еще четыре домашних матча. «Салават Юлаев» занимает 6-е место на Востоке, отставая от «Барыса» на семь очков и на два опережая «Торпедо».

В игре с «Кунь Лунем» вратарь Юха Метсола оформил свой четвертый шатаут в сезоне, отразив 21 бросок. Дубль оформил один из лидеров атаки Теему Хартикайнен, по шайбе на счету Владимира Ткачева, Максима Майорова и Владимира Жаркова. Среди лидеров отметим также защитника Филипа Ларсена, нападающих Линуса Умарка, Йонаса Кемппайнена и Александра Бурмистрова. Травмирован один из лидеров атаки Антон Бурдасов.

«Салават Юлаев» выделяется очень надежной обороной, пропуская в среднем лишь 2,07 шайбы за матч (5-й показатель), и хорошими спецбригадами большинства и меньшинства. С игрой в атаке ситуация похуже, но результаты также в пределах топ-10 — 2,55 заброшенных шайб в среднем за матч.

Прогноз

Два первых матча сезона завершились победами «Ак Барса» — 3:1 дома и 5:4 в серии буллитов на выезде. Но сейчас перед игрой с «Салаватом» «Ак Барс» ждет битва с «Авангардом», так что уфимцы вполне могут застать казанцев на фоне усталости. Рискнем с прогнозом на победу «Салавата Юлаева» в матче с коэффициентом 2,52. 0